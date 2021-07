Dalić će na idućem ispitu protiv sebe imati jako ime: Evo tko mu 'prijeti'

Joachim Löw oprostio se od njemačke reprezentacije nakon ispadanja s Eura u osmini finala od Engleske, no već ima ponudu za novi posao. Löw je glavni kandidat za preuzimanje ruske reprezentacije, nakon što je njezin dosadašnji izbornik Stanislav Čerčesov jučer dobio otkaz. Uz Löwa, kao kandidati se spominju Stefan Kuntz i Andre Villas-Boas. No Löw je, kažu Rusi, veliki favorit za klupu Rusije. Naravno, ključno je dogovoriti plaću za njemačkog trenera. Podsjetimo, Löw je izbornik njemačke reprezentacije bio od 2006. pa sve do završetka ovogodišnjeg Eura, a njegov nasljednik bit će Hans-Dieter Flick.

Vjerojatni Löwov angažman u Rusiji direktno će utjecati i na hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Naime, vatreni kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo nastavljaju baš utakmicom u Moskvi 1. rujna. Potom slijedi gostovanje u Bratislavi 4. rujna, a mini ciklus završit ćemo utakmicom protiv Slovenije na Poljudu 7. rujna.

Nakon tri odigrana kola skupine H kvalifikacija za SP u Kataru 2022. čelno mjesto s po šest bodova dijele baš Hrvatska i Rusija. Slijedi Slovačka s pet bodova, Cipar s četiri, Kekova Slovenija s tri, a s jednim osvojenim bodom u tri utakmice na začelju je Malta.

Na Svjetsko prvenstvo direktno će samo prvoplasirani iz skupine, dok će 10 drugoplasiranih te dvije najbolje reprezentacije iz Lige nacija u dodatne kvalifikacije. A tada će za plasman na SP biti potrebna pobjeda u polufinalnoj, pa onda i finalnoj utakmici. No taj stres najbolje bi bilo izbjeći osvajanjem prvog mjesta u skupini.

