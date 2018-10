Dalić bi na proljeće mogao zvati Mandžu da se vrati u reprezentaciju

Prema izvjestiteljima s utakmice Juventus – Napoli (3:1), Mario Mandžukić bio je prvi igrač derbija talijanske lige s ocjenom 8.8 (Sofascore, WhoScored), ispred Cristiana Ronalda (8.5, odnosno 8.6), koji je imao prste kod sva tri pogotka Stare dame.

Ronaldo zaslužan za novitete

Tako su Hrvat i Portugalac skupa postigli sedam od 16 pogodaka (ili 43 posto) Juvea u talijanskom prvenstvu u kojemu torinska momčad već ima sedam pobjeda zaredom na startu sezone i šest bodova više od Napolija, osam više od Intera i deset više od Rome. Tako to izgleda kad se udruže Mandžo i Ronaldo, koji prvi put u životu u špici igra u tandemu s jednim Hrvatom – to izgleda zastrašujuće za suparničke obrane. Štoviše, u talijanskim novinama Tuttosport stavili su naslov: “Rođen je Ronaldžukić”. Nazivaju ih parom iz snova...

Podvučemo li crtu pod prvih sedam kola Serije A, Cristiano Ronaldo najbolje je ocijenjeni igrač Juventusa s prosjekom 7.99, a postigao je samo tri pogotka (uz pet asistencija), dok je MM odmah do njega – efikasniji (četiri pogotka, 1 asistencija), s prosjekom 7.44.

>> Pogledajte i video: Svijet je dobio novog kralja - Luku Modrića

[video: 26920 / ]

Mario Mandžukić tako u svojoj četvrtoj sezoni u Juventusu (samo se u Dinamu zadržao dulje, tri godine) proživljava najplodonosnije dane otkad je došao u Italiju i pokazuje kako i u 33. godini, uz fenomenalno fizičko stanje i već prepoznatljivu žustrinu i ratnički pristup, može egzistirati na najvišoj razini. Ronaldo i Mandžo skupa imaju 65 godina, a manifestiraju razornu napadačku moć i nevjerojatnu lakoću egzekucije.

Novinar torinskog Tuttosporta Massimo Franchi zadivljen je onim što je Juventus demonstrirao na početku ove sezone, ali istodobno i suzdržan u prognozama. Na pitanje koja je tajna Mandžine eksplozije Franchi tvrdi da je za novi “look” Stare dame najzaslužniji famozni Portugalac.

– Ne samo Mandžukića, Cristiano Ronaldo čini boljom cijelu momčad Juvea, Bonuccija, Chiellinija, Dybalu..., ali nisam vam sada valjda otkrio Ameriku? Pa Ronaldo je unatrag deset godina najbolji golgeter svijeta, uz Messija, koji je ipak desetka, a ne centarfor.

Ipak, ovo je jedan novi, preporođeni Mandžukić?

– Da, jer je on također pravi, punokrvni napadač koji pojavom Ronalda odjednom dobiva mnogo više prostora. Pazite, sve momčadi koje igraju protiv Juventusa fokusiraju se na to kako zaustaviti Ronalda, to je njihova glavna misija. Ali tek kada pomisle da su u tome uspjeli, onda su u problemima jer tada nastupa Mandžukić; uvijek raspoložen, pun samopouzdanja. Mandžo će svoj prostor uvijek sjajno iskoristiti. Zabio je četiri pogotka, ja mu pripisujem i onaj nepriznati protiv Chieva jer je bio regularan – kaže Franchi.

Kakav je odnos Mandže i Ronalda privatno?

– Talijanski Sky Sport uoči svake utakmice sat i pol uključuje kameru u svlačionici Juvea i prenosi pripremu. I svaki put vidim Ronalda i Mandžu kako razgovaraju, zafrkavaju se međusobno. Ne znam na kojem jeziku razgovaraju, ali vidim da imaju odličan odnos. Kao što ga imaju Ronaldo i Dybala. Juve u zadnje dvije utakmice igra u formaciji 4-3-1-2, s Dybalom iza Mandže i Ronalda, i to funkcionira sjajno – dodaje.

Je li ovo najjači Juventus posljednjih godina?

Još im nedostaje Liga prvaka

– E, to ću vam moći reći nakon finala Lige prvaka sljedeće godine u Madridu. Ako Juve osvoji, onda je to taj najbolji Juve ikada. Ovako, za sada su to još uvijek onaj Trapattonijev i Lippijev Juventus. Znate, najveće Juveove zvijezde, Sivori, Rossi, Platini, Nedved, Cannavaro svoje su Zlatne lopte osvojili u dresu Juvea, dok je Ronaldo svojih pet osvojio u Manchester Unitedu i Real Madridu. Sada čekamo da to ostvari i u Juventusu i donese naslov u Ligi prvaka – zaključio je Franchi.

Mandžina briljantna forma teško može ostaviti ravnodušnim i izbornika Zlatka Dalića, no neumoljiva istina je da je MM svoju posljednju utakmicu u reprezentaciji već odigrao. Ipak, doznajemo kako bi stručni stožer vatrenih, ne donese li eksperimentalna formacija iz Lige nacija značajan pomak, na proljeće mogao još jednom okrenuti Mandžukićev broj...