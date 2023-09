'Da nisam pobjegla, bila bih mrtva na licu mjesta': Buntić pušten, supruga u strahu za život

Denis Buntić nije zadržan u pritvoru, javio je portal Bljesak.info, nakon što je bivši hrvatski rukometni reprezentativac jučer uhićen zbog nasilja u obitelji i hrpe oružja koje mu je policija našla kod kuće. Buntić je ispitan, ali mu na Općinskom sudu u Ljubuškom sudac nije odredio mjeru zadržavanja.

Isti portal javio je kako je Buntićeva supruga Klara Buntić razočarana tom odlukom Općinskog suda u Ljubuškom, jer kako se navodi, strahuje za vlastiti život.

- Svi smo u šoku. Da je bilo tko drugi na njegovom mjestu, ostao bi u pritvoru. Tu je oružje, nasilje pred maloljetnim djetetom pod utjecajem droge i alkohola... - kazala je Klara, prenosi Bljesak.info te je opisala kako se osjećala tijekom incidenta:

- U jednom trenutku zatvorila sam oči i rekla što bude, bude. Da nisam pobjegla, bila bih mrtva na licu mjesta, kazala je.

Također je kritizirala sud u Ljubuškom, rekavši da takvu odluku ne bi donio neki drugi sud u zemlji.

- Da je bilo koji sud bio, Livno, Mostar, Široki Brijeg, to bi bilo suđeno. To su četiri zolje, automati, bombe, kalašnjikovi. To je arsenal oružja u kući. Da je imao vremena doći do njega, ubio bi me. Odlučio me ubiti. Okrenuo se samo na sekundu što sam ja iskoristila da pobjegnem kroz balkonska vrata.