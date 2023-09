Ispovijest Buntićeve supruge: 'Udarao me u leđa, u glavu. Strah me da se ne ponovi...'

Bivši hrvatski rukometaš Denis Buntić priveden je u petak u Ljubuškom nakon napada na suprugu, a policija mu je u kući pronašla i cijeli arsenal oružja, uključujući i zolje te automatsko oružje. Ipak, pušten je nakon ispitivanja i neće u pritvor.

Klara Buntić, supruga bivšeg hrvatskog rukometaša, opisala je za 24sata što je proživljavala.

"Zatvorila sam oči dok me udarao. Nisam se mogla obraniti. Udarao me u leđa, u glavu, u trticu... Pobjegla sam u trenutku kad se okrenuo", priča supruga bivšeg hrvatskog rukometaša.

Video: 'Da nisam pobjegla, bila bih mrtva na licu mjesta': Buntić pušten, supruga u strahu za život

"Loše sam, jako loše. Rastrgana sam na sve strane, strah me. Strah me da se ne ponovi. Ne razumijem odluku suda, pa majka mu radi tamo. Nije mi jasno kako je uopće moglo doći do toga da se ide na sud u Ljubuškom. U šoku sam, ne znam što učiniti. Želim da ljudi znaju što se događa, dosta mi je šutnje. Imam 9-mjesečno dijete. Provodio je nasilje pred njim, dijete je pod šokom. Proživjelo je šok", priča Klara.

Nasilje trpi već godinama. "Imala bih modrice preko oka i slične ozljede. Ali udario bi me jednom, dvaput. Uvijek bih prešla preko toga. Volim ga, dobar je kad je trijezan, ali kad popije, kad je pod utjecajem droge, postaje monstrum. Čitam što se događa, nasilnici znaju biti pušteni pa ubiju ženu... Kakva je korist od toga? Zašto ne sprečavamo nasilje? On je sad slobodan, uživa negdje na kavi - govori,

Kako kaže, postoji i audio snimka na kojoj se čuje kako ju udara, a ona ga moli da ne prestane. Snimka je uznemirujuća.

Posljednji napad se dogodio u ranim jutarnjim satima. "Do prijave je došlo kad me nastavio udarati. Tukao me, a kad se okrenuo, kad je valjda tražio predmet da me dokrajči, pobjegla sam. Bila sam tada na podu, mlatio me u leđa i trticu. Pobjegla sam kroz balkon i nazvala zajedničkog prijatelja. Rekla sam mu što se dogodilo. Htjela sam Denisu reći da ću na fin način otići i uzeti stvari. On mi je rekao neka dođe moj brat i razbit će i njega. Nakon te prijetnje sam zvala policiju. Trebalo im je malo duže da dođu. Čula sam neki pucanj i vrisak. Mislila sam da je ubio naše dijete. Odsjekle su mi se noge. Ljudi su me kupili s poda. Samo sam čekala da dođe policija. Ne znam gdje je pucao. Ne znam što je bilo", ispričala je za 24sata.

"On je bio pijan ranije. Mamuran je na policiji napuhao preko dva promila. Konzumirao je i drogu, to mi je sam priznao. Otišla sam u dom zdravlja, da mi vide i poslikaju ozljede. Leđa, kuk, glava... Rečeno mi je da će barem pola godine biti u pritvoru, a on sinoć pušten. U 6:30 ujutro me napao, a sinoć već pušten", prepričava.