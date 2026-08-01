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Mehaničar odbio uzeti novac slavnom sportašu: Uslijedio je video koji osvaja društvene mreže

X screenshot
VL
Autor
Stjepan Meleš
01.08.2026.
u 13:10
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Cunha se našao u neočekivanim problemima kada mu se automobil pokvario u općini Santa Rita, u okolici grada João Pessoa u brazilskoj saveznoj državi Paraíba. U pomoć mu je došao lokalni mehaničar Denílson, koji je ujedno njegov veliki fan. Nakon što je popravio vozilo, Denílson je odbio naplatiti Cunhi

Brazilski nogometni reprezentativac i napadač Manchester Uniteda, Matheus Cunha, iskoristio je društvene mreže kako bi se zahvalio jednom mehaničaru koji mu je besplatno popravio automobil. Umjesto novca, obožavatelj je zatražio objavu na Instagramu, što je Cunha radio napravio. Događaj se odvio prošlog četvrtka dok je nogometaš bio na odmoru u Brazilu, piše portal Terra.

Cunha se našao u neočekivanim problemima kada mu se automobil pokvario u općini Santa Rita, u okolici grada João Pessoa u brazilskoj saveznoj državi Paraíba. U pomoć mu je došao lokalni mehaničar Denílson, koji je ujedno njegov veliki fan. Nakon što je popravio vozilo, Denílson je odbio naplatiti Cunhi.

Umjesto novca, predložio je nogometašu da njegovu radionicu reklamira na Instagramu, a Brazilac je pristao na kompenzaciju. 

- Zašto ne želite da vam platim? Jer sam vam donio puno radosti? Nudio sam mu da platim na sve načine, ali čovjek ne prihvaća. Znate što je tražio? Da mu napravim reklamu za radionicu -.rekao je Cunha putem videa.

- Tko god treba, na izlazu iz João Pessoe, tu je JN comércio e serviços mog partnera Denílsona. Čovjek radi sve. Tko god želi, neka navrati i podrži ga - rekao je ofenzivac Uniteda. 
Ključne riječi
Manchester United Brazil matheus cunha

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