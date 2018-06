Invazija na Kalinjingrad: Grad na Baltiku čeka prvu utakmicu Hrvatske

Domaćini u Kalinjingradu su ljutiti jer osim smještaja, jako su porasle cijene hrane i pića upravo zbog Svjetskog prvenstva

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju čekaju brojni izazovi na putu do osmine finala, a možda i dalje... No, u svojim avanturama, zavrzlamama i traženju načina kako s tribina bodriti izabranike Zlatka Dalića svakako su i navijači. Neće im ovaj put biti lako činiti ono što tako revno čine u Europi...

Rusija je daleko, skupa, ogromna, ali i nepoznanica većini navijača s ovih prostora. Ipak, organizatori Svjetskog prvenstva potrudili su se olakšati navijačkim legijama dolazak u zemlju, kao i putovanje po gradovima gdje igra reprezentacija koju bodre. Iznimka nisu ni Hrvati.

Inače jeftiniji od Zagreba

A idealno mjesto za probijanje leda je Kalinjingrad! U njemu Hrvatska igra prvi susret, onaj s Nigerijom, i trebala bi imati najžešću podršku s tribina. Razlog je jednostavan, taj je grad “samo” 1400 kilometara udaljen od Zagreba, što je otprilike 14 sati vožnje. No, uz stajanje i moguće zastoje, bolje je dodati sat ili dva na to. Dakle, ako se ide kombijem za osam osoba, put može ispasti oko 400 kuna po osobi za oba smjera jer takav put s cestarinom košta između 3000 i 3500 kuna. Rute kojima se može ići također variraju, ovisno o preferencijama putnika. Jedna malo duža i skuplja vodi preko Praga. No može se vidjeti zanimljiv krajolik, pa je tih dvadesetak sati vožnje i 1500 kilometara puta i oko 600 kuna skuplje u oba smjera. Ruta preko Beča je jeftinija, u jednom smjeru ima 1400 kilometara i košta za oba smjera oko 3500 kuna. Otprilike kao i povratna zrakoplovna karta, samo što se ne dijeli na nekoliko osoba i nju si ipak mogu priuštiti oni financijski potkovaniji. Odnosno, mogli su jer ih već nekoliko mjeseci nema u ponudi.

Ne tako udaljen put vjerojatno će privući najveći broj Hrvata put Rusije, prema procjenama navijačke udruge Uvijek vjerni, u Kalinjingradu bi trebalo biti minimalno pet tisuća navijača, što jamči vrhunsko ozračje i dobru zabavu. Ali, ovaj put postoje neke razlike u odnosu na sva svjetska prvenstva kroz povijest. Taj famozni Fan ID, identifikacijski dokument bez kojeg je vrlo teško naći se u Rusiji tijekom prvenstva. On mijenja vizu, vrijedi od 4. lipnja do 25. srpnja i dok ga osoba ima uz sebe, može ulaziti i izlaziti tijekom tog razdoblja u Rusiju koliko god želi puta, kao što može i koristiti benefit slobodnog kretanja zemljom, imao ulaznicu za sve utakmice SP-a ili ne.

– Ulaznicu za utakmicu s Nigerijom sam dobio u veljači i registrirao se za Fan ID. On inače stiže poštom na adresu koju navedete, ali s obzirom na mnoge slučajeve, među kojima je i moj, da nikad nije stigao poštom, FIFA je poslala rezervni na e-mail adresu. Taj rezervni služi za ulazak u Rusiju, ali da biste mogli u Fan Zonu i stadion, morate prije utakmice na posebno ovlaštenim mjestima uz stadion podići plastifircirani Fan ID, vezan uz vaše ime. Kad to dobijete, možete bilo gdje u Rusiju, više nije bitno imate li ulaznicu za druge utakmice ili ne – rekao nam je navijač Vedran Obranović, koji je jedan od sretnika s ulaznicom za Nigeriju 16. lipnja pa nastavio:

– Naravno, ako nemate ulaznice za druge utakmice, onda ne možete u gradovima gdje igra vaša reprezentacija u Fan Zonu ili na stadion, ali možete normalno posjećivati gradove.

Što je s prodajom na crno?

– Vidio sam da se prodaju, ali to je stvarno rizik.

Iako se možda sve to oko Fan ID i ulaznica čini kao prepreka, postoje i teže, a financijske su prirode... Rusi su shvatili što znači SP i “napumpali” su cijene smještaja više nego Hrvati na moru tijekom ljetne sezone. Inače noćenje za dvije osobe u hotelu s tri zvjezdice stoji otprilike 300 kuna, ali sad je poskupjelo na 800 kuna.

Identično kao sa smještajem je i s hranom, pićem i osnovnim potrepštinama, to izluđuje i domaće ljude. Ukratko, Kalinjingrad je inače, kad se radi o pivu, kruhu, mlijeku, hrani u restoranima, otprilike za trećinu jeftiniji od Zagreba, ali sad, nekoliko dana prije početka SP-a, skuplji je za trećinu, no opet je jeftiniji od gradova zapadne Europe pa neće biti očajavanja navijača.

Bogata povijest i kultura

Zanimljiva je i baština Kalinjingrada. Riječ je o gradu bogate povijesti i mnogih kultura jer nije dio Rusije oduvijek. Osnovali su ga 1255. godine vitezovi Teutonskog reda i dali mu ime Königsberg (Kraljeva gora). Nakon potpunog uništenja Königsberga u Drugom svjetskom ratu, pripao je SSSR-u te je godinu dana poslije potsdamske konferencije preimenovan u čast boljševika Mihaila Kalinjina. Bitan je jer je jedini ruski grad s lukom na Baltiku koja ni zimi nije zaleđena, što za trgovinu mnogo znači. Kalinjingrad nudi u turističkom smislu mnoge stvari. Katedrala se održala svih tih stoljeća, kao i brojne utvrde. Vrijedi vidjeti i Trg pobjede, Dom sovjeta, Sackheimska i Kraljevska vrata... Kalinjingrad je i dom nogometnog kluba Baltika, a bio je i dom velikanima kao što su matematičar Christian Goldbach, filozof Immanuel Kant, spisateljica Fanny Lewald, astronaut Aleksej Leonov, prva dama Rusije Ljudmila Putina...