Kramarić: Najteži nam je suparnik u ovom trenutku Nigerija

Najteži nam je suparnik u ovom trenutku Nigerija - kazao je na konferenciji za novinare u Rošćinu hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić.

- Moramo biti potpuno koncentrirani, utakmicom s Nigerijom otvaramo ili zatvaramo vrata drugog kruga. O Argentini ne moramo puno pričati, oni su među favoritima cijelog Svjetskog prvenstva. Island je neugodna momčad i nikad se ne zna kako će utakmica s njima izgledati - kazao je Kramarić, koji je govorio i o ciljevima Hrvatske na SP-u.

- Hrvatskoj mnogo znači što smo na Svjetskom prvenstvu. Nije nam bila laka skupina u kvalifikacijama, morali smo u doigravanje, ali sada smo došli sa sjajnim igračima i motivacija nam je na visokoj razini. Želja nam je proći skupinu, a onda uz malo sreće nadamo se dogurati što je dalje moguće. Žao nam je zbog - prilike u Francuskoj, uvjeren sam da je Hrvatska trebala biti taj Portugal s obzirom na to kako smo igrali, zato i uvijek ističem kako u sportu treba imati dozu sreće.

- Zadovoljstvo mi je igrati u ovakvoj reprezentaciji, imamo jednu od najboljih veza u Europi, ako ne i u svijetu. Velika je čast igrati s igračima poput Modrića, Rakitića i Kovačića. Uvijek ću dati sve od sebe da budem na njihovoj razini i da pomognem Hrvatskoj. Smještaj nam je interesantan, s obzirom na to da se nalazimo usred šume, pored jezera i to mi se sviđa jer volim prirodu. Atmosfera je dobra, osjeti se zajedništvo. Pripremamo se za ono najvažnije i nadam se da će se to pokazati na terenu. Bez obzira tko bude igrao, mora prevladati kolektiv jer gleda nas cijela Hrvatska - kazao je Kramarić.

O suradnji s Modrićem i poziciji u momčadi je kazao:

- Modrić nam puno znači, jedan je od najboljih na svijetu. Kako on nama pomaže na terenu, tako bismo i mi htjeli njemu pomoći da za krunu karijere napravi veliki rezultat s Hrvatskom. Uz njega svaki igrač može napredovati. Iza mene stoje brojke i rezultati, dajem sve od sebe za momčad, no ne stavljam ja sebe na papir - to je izbornikova odluka, a svima zahvaljujem na podršci, to mi je motivacija za daljnji rad. Igrao sam na raznim pozicijama kroz sezonu i ne želim se uvlačiti u tu raspravu. Od prve utakmice sa Zlatkom Dalićem na klupi znalo se za svakog igrača tko što treba napraviti, a to je veliki posao. Iz organiziranosti na terenu i zajedništva proizlazi rezultat, iako se utakmice često odlučuju individualnim potezima. Izbornik nas tjera da budemo spremni na sve - zaključio je Kramarić.

Josip Pivarić prenio je prve dojmove hrvatske reprezentacije po dolasku u kamp u Iličevu te trening-centar u Roščinu.

- Uzbuđeni smo, prvi nam je dan u Rusiji, jedva čekamo treninge i završne pripreme za Nigeriju. Preostala su nam još četiri dana, nadam se uspješnom startu i onda ćemo korak po korak - vidjet ćemo koliko možemo. Najteži je suparnik u skupini Argentina, ali najvažnija je sada Nigerija, ujedno i najveća nepoznanica. Nigerija je fizički moćna, napadački im je trojac izrazito brz, a naš će nas stručni stožer maksimalno upoznati sa svim njihovim prednostima i manama. S Islandom smo se susretali više puta, a svaka je utakmica na kraju jednako vrijedna, svaka nosi tri boda.

- Atmosfera je prilično dobra, a često je određuje rezultat. Izgubili smo od Brazila i nismo bili najsretniji, ali došli smo ovamo s pobjedom protiv Senegala te nestrpljivo čekamo sljedeću utakmicu, tu s Nigerijom, koja bi joj mogla biti slična. Ishod protiv Nigerije uvelike će odrediti hoće li atmosfera u nastavku natjecanja biti dobra ili loša - rekao je Pivarić.

>> Pogledajte Večernji pressing s Robertom Prosinečkim