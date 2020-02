Clement Noel slavio u Chamonixu, Elias Kolega ostao bez bodova

Francuski skijaš Clement Noel pobjednik je devetog ovosezonskog slaloma za Svjetski kup voženog u Chamonixu, a slavio je sa 21 stotinkom prednosti pred Norvežaninom Timonom Hauganom i 31 stotinkom pred trećeplasiranim Austrijancem Adrianom Pertlom, dok je hrvatski reprezentativac Elias Kolega pogriješio i ostao bez bodova.

Kolega je u prvoj vožnji imao 16. rezultat i dobru poziciju za osvajanje bodova, ali je uoči prvog prolaznog vremena u drugoj vožnji zakvačio jedan kolac i morao odustati. Tako se njegovo čekanje na nove bodove u Svjetskom kupu nastavlja, a traje već dva mjeseca, od slaloma voženog u Val d'Isereu.

Od preostale četvorice hrvatskih skijaša Filip Zubčić je imao 38. vrijeme prve vožnje, Matej Vidović je bio 46., a Istok Rodeš i Samuel Kolega su gotovo na istom mjestu "pregazili" kolac i morali odustati prije prvog prolaznog vremena.

Rasplet utrke je bio vrlo zanimljiv, jer su u drugoj vožnji do cilja stigla dvadesetorica skijaša. Među onima koji su morali odustati bila su trojica od četvorice najbržih iz prve vožnje, Švicarac Daniel Yule (1), Talijan Stefano Gross (3) i Francuz Alexis Pinturault (4), koji je osvajanjem trećeg mjesta mogao preuzeti vodstvo u borbi za Veliki kristalni globus od Norvežanina Henrika Kristoffersena, jer ovaj nije uspio doći do cilja prve vožnje.

Pogreške konkurenata najbolje je iskoristio ovogodišnji sljemenski pobjednik Clement Noel i doskijao do svog trećeg ovosezonskog trijumfa, a ukupno petog u karijeri.

Još su više profitirali Norvežanin Timon Haugan i Austrijanac Adrian Pertl. Obojica su po prvi put u karijeri došli na postolje u utrkama Svjetskog kupa. Haugan je to ostvario u svom 25. startu, a Pertlu se sretnim pokazao sedmi nastup.

Henrik Kristoffersen ostao je na vodećoj poziciji među slalomašima sa 552 boda, samo dva više od drugoplasiranog Clementa Noela. Norvežanin vodi u ukupnom redoslijedu sa 877 bodova, a drugi je Francuz Alexis Pinturault sa 822 boda.

U nedjelju (13.15 sati) je u Chamonixu na rasporedu paralelni veleslalom, za koji će kvalifikacije biti održane, s početkom u 9.30 sati. Na startu bi trebala biti i dvojica hrvatskih reprezentativaca, Filip Zubčić i Istok Rodeš.

Rezultati, Chamonix - slalom (m):

1. Clement Noel (Fra) 1:41.47

2. Timon Haugan (Nor) +0.21

3. Adrian Pertl (Aut) +0.31

4. Michael Matt (Aut) +0.65

5. Ramon Zenhaeusern (Švi) +0.70

6. Aleksander Horošilov (Rus) +0.75

Sebastian Foss-Solevaag (Nor) +0.75

8. Marco Schwarz (Aut) +1.02

9. Andre Myhrer (Šve) +1.13

10. Jean-Baptiste Grange (Fra) +1.30

11. Federico Liberatore (Ita) +1.31

12. Jonathan Nordbotten (Nor) +1.52

13. Loic Meillard (Švi) +1.59

14. Fabio Gstrein (Aut) +1.73

15. Reto Schmidiger (Švi) +1.79

SK - slalom (9/12)

1. Henrik Kristoffersen (Nor) 552 boda

2. Clement Noel (Fra) 550

3. Daniel Yule (Švi) 495

4. Ramon Zenhausern (Švi) 323

5. Sebastian Foss-Solevaag (Nor) 297

...

32. FILIP ZUBČIĆ (HRV) 63

40. ISTOK RODEŠ (HRV) 36

42. ELIAS KOLEGA (HRV) 28

52. MATEJ VIDOVIĆ (HRV) 11

...

SK - ukupno (28/44)

1. Henrik Kristoffersen (Nor) 877 bodova

2. Alexis Pinturault (Fra) 822

3. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 820

4. Matthias Mayer (Aut) 692

5. Beat Feuz (Švi) 617

...

22. FILIP ZUBČIĆ (HRV) 257

105. ISTOK RODEŠ (HRV) 36

113. ELIAS KOLEGA (HRV) 28

136. MATEJ VIDOVIĆ (HRV) 11