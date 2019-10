Ćiro otkrio što će raditi večeras: 'Budem li smognuo snage...'

Trener svih trenera Miroslav Blažević (84) u subotu navečer doživio je prometnu nesreću u zagrebačkoj Gajevoj ulici. Autom je njegovo vozilo udario taksist koji nije stao na znak “stop”.

Legendarni Ćiro isprva je javio da mu nije ništa, no ipak je morao prenoćiti u zagrebačkom KBC-u Rebro te je dobio ovratnik i ima zavoje na ruci. Ipak je bilo više od “samo” one čvoruge na glavi koju je Ćiro spomenuo odmah nakon nesreće.

Javio se iz svojeg doma i na svu sreću nije riječ ni o čemu ozbiljnom.

– Osjećam se utučeno, slomilo me. Liječnici su napravili sve što su mogli, još mi trebaju doći nalazi pregleda glave pa ćemo vidjeti. Pustili su me kući, ali bole me glava i rame i teško hodam – rekao je Ćiro Blažević te dodao:

– Ne bi htio da se to dogodi ikome. Živ sam, što se sve moglo dogoditi, ovo je dobro i prošlo – olakšao je brigu hrvatske javnosti Blažević.

Na početku je rasprava s taksistom koji ga je udario bila nešto žustrija, no ubrzo je Ćiro, kako kaže, shvatio da se to može svakome dogoditi i u maniri velikog gospodina sve izgladio i verbalno riješio s krivcem u nesreći. Naknadne komunikacije nije bilo.

– S čovjekom koji me udario nisam se čuo ovih dana, ali tamo smo sve završili u dobrom i normalnom tonu, nije završilo ni u svađi ni u tenzijama – govori trofejni hrvatski stručnjak.

Nije to bila prva prometna nesreća Miroslava Blaževića, no na sreću ni u prijašnjima nije bilo ozbiljnijih posljedica. Tvrdi da ga je “Bog čuvao”. Sada mora mirovati pa zna što će raditi danas navečer ispred TV ekrana.

– Sine moj, smognut ću snage kući pogledati Dinamo – zaključio je Ćiro.

>> Pogledajte razgovor s Brunom Petkovićem na Večernji TV-u