NAKON PROMETNE

Ćiro Blažević: Osjećam se utučeno, slomilo me... Boli me glava i teško hodam

– Osjećam se utučeno, slomilo me. Liječnici su napravili sve što su mogli, još mi trebaju doći nalazi pregleda glave pa ćemo vidjeti. Pustili su me kući, ali bole me glava i rame i teško hodam – rekao je Ćiro Blažević