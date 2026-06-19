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Čudesan pothvat

Perišić nastavlja pisati zlatne stranice u povijesti Hrvatske: Pogledajte njegov impresivan učinak

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Autor
Karlo Ledinski
19.06.2026.
u 08:00

Perišićev učinak nije impresivan samo u kontekstu svjetskih prvenstava. Računajući golove i asistencije na svjetskim i europskim prvenstvima, hrvatski reprezentativac sada je stigao do ukupno 19 izravnih doprinosa pogocima na najvećoj sceni

Ivan Perišić (37) nastavlja ispisivati zlatne stranice povijesti hrvatske nogometne reprezentacije. Asistencijom za pogodak Petra Muse protiv Engleske postao je tek drugi nogometaš u povijesti koji je upisao asistenciju na čak četiri različita svjetska prvenstva. Perišić je asistencije na svjetskim prvenstvima bilježio 2014., 2018., 2022. te sada i 2026. godine. Jedini igrač koji je u tome uspješniji od njega jest legendarni Argentinac Lionel Messi, koji je suigračima golove namještao na pet različitih svjetskih prvenstava, u razdoblju od 2006. do 2022. godine.

Perišićev učinak nije impresivan samo u kontekstu svjetskih prvenstava. Računajući golove i asistencije na svjetskim i europskim prvenstvima, hrvatski reprezentativac sada je stigao do ukupno 19 izravnih doprinosa pogocima na najvećoj sceni.

Time je dodatno učvrstio svoj status najproduktivnijeg hrvatskog igrača na velikim turnirima. Prvi pratitelji, Mario Mandžukić s 11 izravnih doprinosa, Davor Šuker s 10 te Luka Modrić s devet, već su dulje vremena znatno iza njega.

Perišić je već godinama jedan od ključnih igrača hrvatske reprezentacije, a njegova vrijednost posebno se očituje u kontinuitetu koji pokazuje u različitim generacijama i natjecanjima. Još od Svjetskog prvenstva u Brazilu 2014. pa sve do danas ostao je jedan od najpouzdanijih aduta Hrvatske u napadu.

Asistencija protiv Engleske samo je još jedan dragulj u njegovoj bogatoj reprezentativnoj ostavštini. Iako u poznim igračkim godinama, Perišić je još jednom potvrdio da i dalje može biti konkretan na najvišoj razini, a brojka od 19 golova i asistencija na velikim natjecanjima stavlja ga u kategoriju za sebe. Ukupno Perišić ima 155 nastupa te po 38 golova i asistencija za Hrvatsku. Jedino je Šuker, s 45 golova, zabio više. Perišić je na drugom mjestu s 38, a slijedi ga Kramarić s 36.

Perišić je svoj posljednji gol za vatrene zabio u studenome protiv Crne Gore te tako postao treći najstariji igrač koji je zabijao za Hrvatsku; ispred njega su samo Luka Modrić na prvom i Niko Kovač na drugome mjestu. 

Trening hrvatske reprezentacije
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni SP 2026. Ivan Perišić

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