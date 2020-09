Čilić više nije među nositeljima, ali je iznimno motiviran, još može pobjeđivati i osvajati

Iako nije dobio set i zapravo je samo u prvoj dionici bio ravnopravan suparnik, Marin Čilić ne smije previše žaliti nakon poraza u prvom kolu Roland Garrosa u dvoboju s trećim tenisačem svijeta Austrijancem Dominicom Thiemom.

Znalo se unaprijed da ga je ždrijeb “počastio” teškim suparnikom, možda i najgorim mogućim, a to je sve posljedica pada na ATP listi i činjenice da Marin više nije među nositeljima. Ipak, je li se moglo ljepše proslaviti 32. rođendan i protiv Thiema nešto više izvući? To pitanje postavili smo Čilićevu treneru Vedranu Martiću, ujedno i izborniku naše reprezentacije.

Uvjeti za igru bili su spori

– Thiem je još jednom potvrdio da je nevjerojatan igrač. Mogli bismo reći posebno opasan na zemlji, ali kako je osvojio i US Open na betonu, onda je njegova opasnost univerzalna. U Parizu su uvjeti za igru bili spori, nije to bio Roland Garros od proljeća kada se tradicionalno igra, i nije bilo lako završiti poen. Lopta odskače nisko i igra se ravno. Marin je imao neke prilike u prvom setu, dobro je skraćivao loptu i da je taj set dobio, možda bi sve bilo drukčije. U nastavku je bilo puno teže nositi se s Thiemom, Marin je izlazio na mrežu, ali svakako je to trebao činiti i češće i tako ubrzati igru – ocijenio je Martić kojega začudo nije bilo u Roland Garrosu, ostao je kod kuće u Splitu. Zbog čega?

– Na žalost, ova pandemija koronavirusa promijenila je puno toga i donijela neke restrikcije. Igrači su sa sobom mogli imati samo dvije osobe u pratnji i onda smo se mi poslije duljeg premišljanja odlučili da u Pariz idu sparing-partner Vilim Višak i fizioterapeut Robert Prusac. Logičan izbor jer zagrijavanje je sada svima problem. Ivanišević je na US Openu čak zamolio Marina da zagrije Đokovića. A ja sam sad imao i smrtni slučaj, umro mi je punac.

Izrazili smo sućut Vedranu i ispričali se što ga gnjavimo, ali on je uvijek bio profesionalac, tako da nije bilo problema oko nastavka razgovora. Kako objašnjava čak 43 neprisiljene pogreške njegova pulena?

– Bilo bi bolje da ih je bilo manje, ali Marin je morao igrati agresivno jer on je ipak prilično visok (198 centimetara – op. a.) i ne može ići na 10 do 15 izmjena kao Thiem (185 centimetara – op. a.). Morao je preuzimati inicijativu i onda je, na žalost prečesto, griješio.

Bez obzira na ove posebne uvjete zbog pandemije, dojma smo da je Čilić prečesto prilično usamljen. Drugi igrači imaju i više trenera, potom stručnjaka za analitiku, psihologa...

– Pa, to je sad prilično individualno. Čilić ima 32 godine i podrazumijeva se da je apsolvirao neke “dječje bolesti” kad je u pitanju psihologija. A nije ni lako naći dobrog psihologa, nekoga tko se razumije u tenis i sve što nosi ovaj sport.

Marin je u karijeri osvojio 18 turnira, no posljednji je osvojio još u Queen’su 2018. godine. Može li on povećati tu svoju zbirku naslova?

– Može. Uvijek je to i pitanje motiviranosti, ali koliko sam ja vidio, on je i dalje iznimno motiviran, kompetitivan je i gladan pobjeda. Uvjeren sam da Marin još može pobjeđivati, ali i osvajati. On je ove godine, takve kakva jest, igrao protiv jakih igrača. Dva puta izgubio je od Thiema, jednom od Šapovalova, koji je ipak 17. igrač svijeta, pa u Rimu od Ruuda, koji vrijedi više od svog 34. mjesta, posebno na zemlji. A pobijedio je Goffina, Bublika, pa na US Openu i ovog Gombosa koji je sada izbacio Bornu Ćorića. Nije lako, mladi navaljuju, svi igraju dobro...

Nastupa u Kölnu i Beču

Sad se prelazi u dvoranu, hoće li Čiliću biti lakše?

– Pa, Marin je zapravo dobar na svim podlogama. Vidjet ćemo kako će sezona dalje ići, mnogi su turniri i otkazani, ali znam da će Marin nastupiti u Kölnu, poslije u Beču, pa ćemo vidjeti. Marinu treba nekoliko pobjeda u nizu za povratak u vrh i mislim da će ih on i ostvariti – optimistično je zaključio Martić.