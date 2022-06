Čilić krcat samopouzdanjem: Mislim da nikad nisam igrao ovako dobro u karijeri

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić je pobijedio sedmog tenisača svijeta, Rusa Andreja Rubljova i prvi put u karijeri ušao u polufinale Roland Garrosa čime je sada postao polufinalist sva četiri Grand Slam turnira.

Ulaskom u polufinale Čilić je ostvario najveći uspjeh na Roland Garrosu. Do sada je dva puta stigao do četvrtfinala (2017, 2018), no oba puta je ispao. Prije pet godina izbacio ga je Švicarac Stan Wawrinka, a godinu dana kasnije Argentinac Juan Martin del Potro. Posljednje polufinale na nekom od Grand Slama Čilić je igrao 2018. kada je dogurao do finala Australian Opena.

Čilić je jedan od samo pet aktivnih tenisača koji ima polufinale u sva četiri Grand Slam turnira, uz Đokovića, Nadala, Federera i Murraya.

👏 Marin Cilic is now one win away from having reached all four Grand Slam finals.



2014: US Open ✅

2017: Wimbledon ✅

2018: Australian Open ✅

2022: #RolandGarros ❓



The 33-year-old Croat will face the winner of the upcoming match between Casper Ruud and Holger Rune.



