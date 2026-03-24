NA FERENŠČICI

Ovo je priča o ljubavi bez granica. Svog najboljeg prijatelja dvaput dnevno vozi na livadu u tačkama: 'Htjeli su psa uspavati, ali on ne da'

Foto: Privatna arhiva
1/3
Autor
Hana Ivković Šimičić
24.03.2026.
u 12:35

Susjed živi sam u obližnjoj zgradi, nije u najboljem imovinskom stanju, ali neprestano se žrtvuje da mu nabavi potrebne lijekove i sve ostalo što mu treba, kaže nam susjeda koja je s nama podijelila ovu priču

Ljubav čovjeka i njegovog psa ne poznaje granice. A koliko daleko ta ljubav može ići najbolje pokazuje priča iz zagrebačke Ferenščice, koju je s nama podijelila jedna susjeda. Nedaleko nje, kako nam je ispričala, stanuje stariji gospodin, čiji je pas već godinama bolestan. Ljubimac, nažalost, ima brojne zdravstvene probleme, zbog čega je posljednjih dana postao i nepokretan, ali njegov vlasnik odlučio je da mu pruži najbolju moguću skrb dokle god je to moguće. 

– Dva puta dnevno on tog psa stavlja u tačke i odvozi na livadu. Iznese ga zatim van da obavi svoje, pa ga digne, odnese još dva metra, ponovno spusti, i tako dalje. Na kraju šetnje vraća ga u tačke i odlazi u stan. Susjed živi sam u obližnjoj zgradi, nije u najboljem imovinskom stanju ali neprestano se žrtvuje da mu nabavi potrebne lijekove i sve ostalo što mu treba. Veterinari su psa htjeli uspavati, ali vlasnik ne da – ispričala nam je susjeda Zdenka Košpić Dedić koja je s nama podijelila i fotografije.

Oduševljena je, kaže, brigom čovjeka za svog krznatog najboljeg prijatelja. – Svi mi koji imamo pse znamo što to znači i razumijemo tu žrtvu. Moj je pas imao moždani udar i godinama sam s njim spavala na podu. Kad je uginuo, ja sam još dva tjedna spavala na podu, koliko mi je nedostajao. Mi vlasnici ljubimaca znamo kolika je to ljubav i zato mi je priča ovog susjeda tako draga – kazala je.  Priču je podijelila je i na Facebook grupi posvećenoj ljubiteljima pasa, a dobila je brojne pozitivne reakcije. 

VELIKA TRANSFORMACIJA

Imamo sve detalje projekta u centru Zagreba, pogledajte što se točno planira na 43 hektara prostora

Detalje su zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec i resorni pročelnici predstavili jučer, a neposredan povod bila je točka dnevnog reda nadolazeće sjednice Gradske skupštine. Koliko će privremeno uređenje prostora, poglavito derutnih objekata pod kulturnom zaštitom, koštati, u Gradu još ne znaju, budući da tek treba pripremiti potrebnu dokumentaciju i provesti javnu nabavu. Ako sve prođe po planu, Gredelj bi se mogao staviti u funkciju već do proljeća ili ljeta iduće godine, kažu u Gradu

