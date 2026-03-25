Zatreslo u susjedstvu: 'Cijela zgrada se tresla 20 sekundi'

Potres magnitude 4,4 zabilježen je u 8.13 sati na sjeveru Italije. Prema podacima EMSC-a, epicentar potresa bio je na dubini od devet kilometara te 16 kilometara udaljen od grada La Spezia. "Cijela zgrada se tresla 20 sekundi", komentirala je osoba koja je osjetila potres, a koja je bila 23 kilometra udaljena od epicentra podrhtavanja.
