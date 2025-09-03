Naši Portali
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
OBJAVILA FIFA

Cifra je brutalna: Nećete vjerovati koliko su nogometni klubovi potrošili na transfere

World Cup - UEFA Qualifiers - Sweden Training
JONAS EKSTROMER/REUTERS
VL
Autor
Sanja Sokol/Hina
03.09.2025.
u 17:37

Pojačana potrošnja u muškom nogometu godinu dana prije Svjetskog prvenstva u nogometu 2026. je očekivana, ali rastuće brojke transfera ženskog nogometa pokazuju eksponencijalni rast ženskog nogometa na klupskoj razini

Nogometni klubovi iz cijelog svijeta su na transfere potrošili gotovo 10 milijardi dolara, navodi se u izvješću FIFA-e objavljenom u srijedu. Klubovi su zabilježili gotovo 12.000 međunarodnih transfera na koje je potrošeno ukupno 9,76 milijardi dolara, priopćila je FIFA, dodajući da se radi o povećanju od više od 50 posto u usporedbi s istim razdobljem 2024. godine.

Ženski nogomet također je oborio rekorde s više od 1100 međunarodnih transfera na koje je potrošeno 12 milijuna dolara. Orlando Pride doveo je Meksikanku Lizbeth Ovalle, koja je postala najskuplji transfer u ženskom nogometu jer je za nju plaćeno 1,5 milijuna dolara.

Pojačana potrošnja u muškom nogometu godinu dana prije Svjetskog prvenstva u nogometu 2026. je očekivana, ali rastuće brojke transfera ženskog nogometa pokazuju eksponencijalni rast ženskog nogometa na klupskoj razini, dodaje FIFA. Engleska Premier liga ponovno je bila u prvom planu na tržištu transfera, potrošivši više od TRI milijarde dolara na transfere u posljednja tri mjeseca.

Samo njemački klubovi primili su 893 milijuna dolara od svojih engleskih kolega, a posebno se ističe prelazak Floriana Wirtza iz Bayer Leverkusena u Liverpool za navodno 116 milijuna funti (156,70 milijuna dolara) s bonusima. Liverpool je također doveo Huga Ekitikea iz Eintrachta, dok je Newcastle United potpisao njemačkog napadača Nicka Woltemadea iz VfB Stuttgarta u rekordnom klupskom poslu, a oba transfera su navodno iznosila 69 milijuna funti. Njemačka je bila druga po ukupnoj potrošnji s 980 milijuna dolara, dok je Italija bila treća s 950 milijuna dolara.
fifa+ nogomet transferi

