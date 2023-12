Cibonu preuzima Repeša a derbije sa Splitom i Zadrom vodit će Krasić

U zao čas Cibona je ostala bez trenera, u tjednu u kojem igra dva velika hrvatska derbija. Prvog cibosi igraju večeras u Draženovu domu (u 18 sati), protiv Splita, a već za dva dana poslije gostuju na Višnjiku gdje ih, u utakmici domaćeg Prvenstva, dočekuje dosad nepobijeđeni Zadar (11-0).

No, od sinoć je poznato tko će voditi vukove u te dvije vrlo važne utakmice ali i tko će preuzeti kormilo. Dakle, momčad će protiv žutih i Zadrana, a te se utakmice igraju u 48 sati, voditi dosadašnji prvi pomoćnik Bariša Krasić nakon čega će palubu broda koji se nakrivio ali ima još uvijek vrlo borbenu posadu preuzeti poznato trenersko ime.

GALERIJA Promocija dokumentarnog filma "Naš mali" o Draženu Petroviću

A novi trener Cibone zove se Repeša ali nije Jasmin, prekaljeni stručnjak koji je Cibonu vodio u tri navrata, već je njegov 31-godišnji sin Dino. A Repeša junior kalio se najprije gledajući kako tata radi u najjačim europskim klubovima (Fortitudo, Roma, Benetton, Unicaja) da bi šegrtovao tri godine kod Danijela Jusupa dok je ovaj vodio KK Zagreb. Dino je jedne sezone bio i pomoćnik ocu (u Cedeviti) baš kao i tatinu nasljedniku Mršiću nakon čega se otisnuo u samostalne vode i karijeru gradio vodeći češke klubove.

U međuvremenu je vodio mlađeuzrasne reprezentacije BiH, Hrvatske i Češke a vrlo dragocjeno iskustvo stekao je i kao pomoćnik tadašnjeg izbornika seniorske reprezentacije Damira Mulaomerovića na prošlogodišnjem Eurobasketu.

S obzirom na to da se Dino zarana osamostalio (s 26) jednom nam je u šali rekao da bi se jednog dana moglo dogoditi da on i otac zamijene uloge pa da mu Jasko bude savjetnik. Možda bi ovo i bila prigoda za takvo što da Jasmin Repeša nije sportski direktor Hrvatskog košarkaškog saveza s koje pozicije, to bi bilo politički korektno, ne bi smio favorizirati niti jedan hrvatski klub. No, da će biti na raspolaganju sinu, bude li ovaj imao kakvih trenerskih zavrzlama, to je nepobitno jer bila bi šteta ne koristiti iskustvo koje je Jasko baštinio.

VEZANI ČLANCI:

Prije dogovora s mladim Repešom, Cibonin sportski direktor Dalibor Bagarić pričao je i s Danijelom Lutzom koji tu ponudu nije prihvatio. No, koliko god okolnosti bile nemile - jer Cibona i dalje Favbet ligu može igrati sa samo pet seniora - to je i situacija u kojoj Dino Repeša neće imati puno toga za izgubiti. Jer, iz Favbet Premijer lige ne može ispasti a ako i ispadne iz ABA lige, ne promijeni li se financijska situacija kluba, nitko mu neće moći puno toga zamjeriti.

Istina, voditi momčad na taj način na koji je to morao raditi Vulić nije bilo nimalo lako. I zato je on vjerojatno i odustao jer mu je prekipjelo. I zato možda i nije loše što se toga posla prihvatio netko mlad, energičan i nadasve ambiciozan.

Kao što rekosmo, utakmice protiv Splita i Zadra vodit će "vojnik kluba" Bariša Krasić. On je već godinama u Ciboni, bio je pomoćnik nizu prethodnih trenera (Sesar, Okorn, Jovanović, Velić, Subotić, Mulaomerović, Rimac) i prilično je upućen u stanje u momčadi a i u klubu. Osim toga, Repeša ionako neće moći voditi utakmice domaćeg prvenstva dok direktor kluba Šerić ne pronađe novac za skinuti blokadu na HKS-u koja priječi licenciranje, za ovu sezonu, novih igrača i trenera.

VIDEO Bivši NBA igrač Gordan Giriček o teškom periodu u svojoj karijeri: 'Sjeo sam na kauč i plakao'