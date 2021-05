Chelsea u problemima, navijači Manchestera nastavili s prosvjedima

U derbiju 37. kola engleskog nogometnog prvenstva Chelsea je na Stamford Bridgeu pobijedio Leicester City sa 2:1 ostvarivši važnu pobjedu u borbi za plasman u Ligu prvaka.

Bluesi su ovom pobjedom preskočili Leicester City probivši se na treće mjesto ljestvice i tako barem malo uzvratili istom suparniku za nedavni poraz u finalu FA kupa.

Leicester bi u srijedu mogao ostati i bez četvrtog mjesta, ako Liverpool pobijedi na gostovanju kod Burnleyja.

Pobjeda domaćina je bila posve zaslužena, a mogla je biti i izraženija. Timu Werneru su čak dva pogotka poništena nakon intervencije sudaca i VAR-a. Chelsea je poveo u 47. minuti golom Antonia Rudigera, a na 2:0 je povisio Jorginho iz kaznenog udarca u 66. minuti.

Leicester je smanjio rezultat nakon pogreške Matea Kovačića u 76. minuti, a strijelac je bio Kelechi Iheanacho. Dobru priliku za izjednačenje u posljednjim minutama imao je i Ayoze Perez, ali je pucao preko gola.

Mateo Kovačić je za Chelsea igrao od 32. minute ušavši u igru umjesto Ngola Kantea koji se ponovo ozlijedio što je zabrunilo sve u klubu uoči finala Lige prvaka.

Prvak Manchester City je poražen na gostovanju kod Brightona sa 2:3 premda je vodio sa 2:0.

Gosti su poveli u 2. minuti golom Ilkaya Gundogana, no već u 10. minuti je City ostao s igračem manje nakon što je isključen Joao Cancelo zbog prekršaja nad Dannyjem Welbeckom. Novi prvak je s igračem manje stigao do drugo gola u 48. minuti, a strijelac je bio Phil Foden.

Međutim, Brighton je u uspio okrenuti rezultat s tri gola u razmaku od 26 minuta. U 50. je Leandro Trossard smanjio na 1:2, Adam Webster je izjednačio u 72. minuti, a samo četiri minute kasnije za veliko slavlje 7.495 gledatelja zabio je Dan Burn.

Manchester United je na Old Traffordu pred 10.000 gledatelja odigrao 1:1 protiv Fulhama. "Crveni vragovi" su poveli fantastičnim lobom Edisona Cavanija s više od 35 metara, a izjednačio je Joe Bryan u 76. minuti.

Bila je to prva utakmica s navijačima u "kazalištu snova" nakon više od 400 dana, a pristalice Manchester Uniteda nastavile su s prosvjedima protiv vlasnika kluba, američke obitelji Glazer.

Foto: Phil Noble/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Premier League - Manchester United v Fulham Soccer Football - Premier League - Manchester United v Fulham - Old Trafford, Manchester, Britain - May 18, 2021 A "Go Glazers Out" banner in the stand after the match Pool via REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details. PHIL NOBLE

Navijači sa zelenim i zlatnim šalovima držali su poruke protiv vlasnika kluba, "Go Glazers Out", "50+1" i "Time For A Change", bile su samo neke od poruka.

Leeds United je na gostovanju pobijedio Southampton sa 2:0 golovima Patricka Bamforda (73) i Tylera Robertsa (90+5).

U srijedu je preostalih šest susreta 37. kola.

Na ljestvici vodi Manchester City s nedostižna 83 boda, Manchester United je drugi sa 71 bodom, Chelsea ima 67, Leicester City 66, a Liverpool 63 uz utakmicu manje.