Chelsea na kraju utrpao sedam pogodaka Norwichu i ostaje na samom vrhu

Vodeći sastav engleskog nogometnog prvenstva Chelsea na svom je Stamford Bridgeu u susretu 9. kola deklasirao posljednji Norwich City sa 7-0 (3-0), a hrvatski reprezentativni veznjak Mateo Kovačić sudjelovao je s dvije asistencije.

Kovačić je odličnim okomitim proigravanjem uposlio Hudson-Odoija za drugi pogodak na utakmici u 18. minuti, da bi u 57. minuti pronašao Chilwella u kaznenom prostoru gostiju, a lijevi branič Chelseaja je preciznim udarcem sa 12-ak metara pogodio suprotni kut za 4-0.

Prvi gol na utakmici postigao je Mount već u 8. minuti, a u prvom poluvremenu se u strijelce upisao i James u 42. minuti. Peti pogodak djelo je Aaronsa koji je postigao autogol u 62. minuti, da bi konačni rezultat postavio Mount s još dva gola u završnici iz kaznenog udarca u 85. minuti te na dodavanje Loftus-Cheeka u prvoj minuti nadoknade.

Kovačić je odigrao čitav susret za Chelsea koji sada ima 22 boda, četiri više uz utakmicu više od drugog Liverpoola, a pet više uz također utakmicu više od trećeg Manchester Cityja. Norwich je ostao na dnu s dva boda.