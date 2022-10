Četiri meča bez izgubljenog seta: Vekić se konačno osvetila Pliškovoj

Hrvatska tenisčica Donna Vekić (WTA - 77.) plasirala se u četvrtfinale WTA turnira u San Diegu, gdje je u srijedu sa 6-3, 6-2 svladala Čehinju Karolinu Pliškovu (WTA - 22.) za 74 minute.

Bio je to njihov osmi međusobni dvoboj u kojem je 26-godišnja Osječanka prekinula niz 30-godišnje Čehinje od šest uzastopnih pobjeda.

Vekić je čak pet puta oduzela servis Pliškovoj u prvom setu, u kojem je češka tenisačica držala samo jednom osvojila gem na početnom udarcu, kad je Donna već vodila sa 5-1.

Relief 🙌@DonnaVekic secures her first win over Pliskova since 2012!#SanDiegoOpen pic.twitter.com/SQdyWsrFoM