Celtic produljio uspješan niz, zabio i hrvatski reprezentativac Juranović

U prvom susretu 21. kola škotskog nogometnog prvenstva Celtic je pobijedio Hibernian sa 2-0, a drugi gol na utakmici postigao je hrvatski reprezentativac Josip Juranović.

Bila je to uvodna utakmica škotskog prvenstva nakon zimske pauze, a ostali susreti ovoga kola na rasporedu su u utorak.

Celtic je poveo već u 5. minuti golom Japanca Daizena Maeda kojem je to bio prvi nastup u dresu škotskog velikana nakon što je stigao iz Yokohame.

Na 2-0 je povisio Juranović u 25. minuti realiziravši jedanaesterac.

Foto: Neil Hanna December 17, 2021, Glasgow, United Kingdom: Glasgow, Scotland, 17th January 2022. Josip Juranovic of Celtic scores from the penalty spot during the Scottish Premier League match at Celtic Park, Glasgow. Picture credit should read: Neil Hanna / Sportimage Photo via Newscom Photo: Neil Hanna/NEWSCOM

Celtic je ovom pobjedom produžio niz bez poraza na 15 ligaških utakmica, te smanjio zaostatak za vodećim Rangersima na tri boda.

Aktualni prvak, koji u utorak gostuje kod Aberdeena, ima 51 bod, dok je Celtic na 48. Treći je Hearts sa 36 bodova.

