Čelnika Reala neugodno iznenadilo pitanje o Modriću, nije znao kako reagirati

Madridski Real danas se pohvalio sjajnim poslom, novi vratar kluba postao je Thibaut Courtois. Belgijac je bio glavna meta kraljevskog kluba, a u cijeli transfer bio je uključen i naš Mateo Kovačić koji je otišao na posudbu u Chelsea.

Courtois je danas predstavljen u Madridu i nije skrivao zadovoljstvo.

- Danas sam ispunio san iz djetinjstva, a svi koji me poznaju dobro znaju koliko sam truda i rada uložio da budem tu gdje jesam - na vrhu, započeo je konferenciju novi vratar Reala pa dodao:

- Želim zahvaliti Realu na tolikom trudu da me dovede. Siguran am da ću im vratiti povjerenje jer ću davati sve od sebe, baš kao i u svakom klubu dosad. Za mene je Real najveći klub na svijetu i ponosan sam što mogu nositi taj dres.

Na predstavljanju je bio i predsjednik Reala Florentino Perez koji je došao nasmijan, uživajući u tome što je u klub doveo jednog od najboljih vratara svijeta.

No, vrlo brzo taj je osmijeh nestao jer su ga novinari počeli ispitivati o Modriću. Španjolski mediji pišu da mu to baš nije najbolje sjelo. Očito nije to očekivao pa ga je pitanje neugodno iznanadilo.

- Što je s Modrićem, kad ćete s njim razgovarati?, upitali su ga novinari.

Florentino nije znao što bi odgovorio pa je samo kratko rekao

- Mi vjerujemo u ovu momčad, kazao je Perez i prekinuo temu Modrić.

Inače, Luka je navodno i dalje ustrajan u svojoj odluci i želi novi izazov u karijeri. Navodno je to jučer i rekao judima u Realu, ali to još mora reći i predsjedniku kluba. Očekuje se da bi se taj sastanak mogao dogoditi sutra.