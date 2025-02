Čeka nas spektakl, a Hrvatska bi mogla imati - berbu medalja: 'Nismo ovo mogli dobiti u boljem trenutku'

Tin Srbić bit će jaki hrvatski adut na Europskom prvenstvu u gimnastici kojem će Zagreb biti domaćin u kolovozu 2026. godine.

- Jako sam sretan što ću konačno jedno veliko natjecanje odraditi na domaćem terenu. Konačno ću na jednom velikom natjecanju i spavati doma, a ne u hotelu. Dobivanje domaćinstva velika je stvar ne samo za hrvatsku gimnastiku već i za hrvatski sport. Domaćinstvo nije moglo doći u boljem trenutku jer imamo nekoliko kandidata za medalju. Nadam se da sam među njima i ja, a tu su još Benović i Ude, možda i Kovtun ako do tada dobije naše državljanstvo. Ukrajinac je spreman na tom EP-u osvojiti pet, šest medalja jer vježba višeboj, a dobar je na većini sprava, pogotovo na ručama – rekao je Srbić.

Gledatelji sigurno neće izostati s tribina?

- U to sam sto posto uvjeren. Nadam se da ćemo ih mi dodatno privući svojim rezultatima. Mislim da će gledatelji uživati u dva tjedna gimnastičkog spektakla. Šteta što će se natjecanje održati samo na jednoj polovici Arene jer će druga biti rezerviran za trening dvoranu. Opet, 5000 navijača bit će sasvim dovoljno za sjajnu atmosferu.

Hoće li biti pritiska zbog domaćeg terena?

- Za sada ne osjećam ništa jer je to prilično daleko. Mislim da smo mi svi već toliko iskusni da ne bi smjeli imati nikakav pritisak. Iza nas je jako puno natjecanja, pa čak i u Osijeku koji je također domaći teren. Bit će veliki motiv vježbati uživo pred brojnim prijateljima, tu je i obitelj. Malo je neuobičajen termin, kolovoz dok su ljudi još na moru, ali što je tu je – istaknuo je Srbić.

Sezona uskoro počinje...

- Da, prvi nastup imat ću na Svjetskom kupu u Turskoj, potom slijedi Kairo, Osijek. To su sve nastupi gdje ne očekujem previše jer još nisam utrenirao vježbu na preči po novom pravilniku. Po tom novom pravilniku moram deset elemenata, koje sam imao do sada, smanjiti na osam. Sada će biti puno konkurentniji oni vježbači koji su prošlu sezonu imali manji broj elemenata u svojoj vježbi. Ima tu još nekih novina koje još nisam pohvatao. Fokus prvog dijela sezone je na Europskom prvenstvu u Leipzigu, a u listopadu me čeka i nastup na Svjetskom prvenstvu.

U zadnje vrijeme pratite uživo i utakmice Dinama?

- Da, bio sam protiv Istre i Gorice, ali i na gostujućoj utakmici u Osijeku. Nekako sam se baš u vrijeme utakmice našao u gradu na Dravi pa mi je fizioterapeut gimnastičke reprezentacije, koji je inače iz Osijeka, nabavio ulaznice za Opus arenu. Znate da sam već bio na puno europskih stadiona, ali ovaj u Osijeku je čudesan.

I kakvo je bilo mjesto na tribini?

- Dobio sam ulaznicu tako da sam sjedio među navijačima Osijeka. Nije bilo nikakvih problema jer su me prepoznali pa sam se ugodno osjećao. Oni još bolje jer su tada pobijedili – zaključio je Srbić.