Cannavaro: 'On može zamijeniti Petkovića.' Otkrio je što se dogodilo s Ristovskim

Nogometaši Dinama pobijedili su Šibenik s 3-0 (1-0) u prvom dvoboju 21. kola HNL-a, koji je u petak odigran na Maksimiru. Sammy Mmaee je u 38. minuti postigao svoj prvi pogodak za Dinamo kojim je aktualni prvak došao do vodstva, a Arber Hoxha je u 74. minuti pogodio za 2-0. Konačnih 3-0 postavio je Martin Baturina u 78. minuti. Dinamo je time privremeno smanjio zaostatak za vodećom Rijekom na četiri boda. Riječani ih imaju 39, Hajduk 37, a Dinamo 35 uz utakmicu više. Zbivanja na terenu komentirali su Fabio Cannavaro i trener Šibenika Rajko Vidović.

"Zadovoljan sam rezultatom, ali se moramo poboljšati. Prošlu utakmicu smo imali puno prilika nismo zabijali, a sad u prvom poluvremenu nismo puno šutirali. U nastavku je bilo bolje. Sretan sam jer nismo primili gol, imali su samo jednu priliku, to je jako dobro za nas. Moramo još napredovati, puno stvari moramo bolje napraviti, ali sretan sam zbog momčadi, radimo jako dobro", rekao je Cannavaro pa se osvrnuo na Arbera Hoxhu: "On je dobar igrač, to smo znali. Odlučio sam ga staviti jer Pjaca je bio malo ispod svoje razine, nije bio dobar kao uvijek. Nemam samo 10 igrača, imam 20-22 odličnih igrača. To je važno za trenera. Nekad će netko igrati od prve minute, nekad će netko dobiti priliku s klupe, ali to je tako u ovakvim klubovima."

"Kanga je dobra zamjena za Petkovića. On je napadač, treba zabijati, ali njegove kretnje su jako dobre. Nije lako igrati protiv tri braniča, pričao sam s njim, sad je malo umoran. Puno radimo, sretan sam s njim, svi smo zadovoljni njegovim igrama i ponašanjem. Baturina? Dobio je udarac u prvom dijelu, moramo čuvati takve igrače, zato sam ga mijenjao. Veliki je talent, ali sada je OK", rekao je talijanski trener.

Okupljeni na konferenciju su primjetili da je Stefan Ristovski bio nezadovoljan izlaskom iz igre. "Dao mi je ruku, inače bi ga ubio", rekao je u šali pa nastavio: "Ristovski je veliki profesionalac, sve je dobro među nama. Volim kad se igrači tako osjećaju prilikom izlaska iz igre. Razbio je jednu bočicu i sutra je mora platiti." Komentirao je debi Nike Galešića: "Imam veliki problem, ha, ha. Sretan sam zbog toga, volim puno raditi s centralnim braničima. Danas su svi bili koncentrirani, svi potpuno u utakmici. I naš golman Čavlina je sjajno čitao situacije. Imamo odlične braniče, to može igrati i Franjić također. Volim takve probleme."

Rajko Vidović nije trošio previše riječi. "Odigrali smo korektnu utakmicu s dva različita poluvremena. U prvom smo imali neke situacije preko Laće i stativu iz kornera, a kad to ne iskoristite teško je ovdje očekivati pozitivan rezultat. U nastavku smo vidjeli kvalitetu Dinama, na kraju su zasluženo pobijedili. Dali smo sve od sebe, čestitam dečkima, danas je dobila bolja momčad. Imali smo dobrih stvari, na tom moramo raditi dalje", rekao je Vidović, pa dodao: "Sad se pripremamo za Lokomotivu, pa idemo Gorici... to su jako bitne utakmice za nas. Naša budućnost će se lomiti u sljedećih pet kola, sad nam dolaze lakše utakmice, dvoboji u kojima se možemo nešto nadati. Vjerujem u ovu momčad, mi smo pokazali da možemo svima parirati, samo je stvar koncentracije i kvalitete da zabimo ono što iskreiramo. Možemo napraviti dobre stvari."

Na kraju je rekao koga vidi kao prvaka HNL-a ove sezone. "Dinamo izgleda jako dobro, sve što su odradili danas i u Osijeku. Jako su kvalitetni, jako dobri. I mi smo u prvom dijelu danas imali situacije koje nismo iskoristili, baš kao Dinamo u Osijeku. Dinamo ima širinu i kvalitetu kadra, glavni su kandidati za osvajanje naslova i ove sezone", rekao je Vidović.