Čak osam reprezentacija će u ovom mini-ciklusu osigurati plasman na SP 2026.

Zasad imamo 19 potvrđenih sudionika svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku iduće godine, a do kraja ovog mini-ciklusa ćemo sigurno doznati za još njih osam, dok bi ovisno o rezultatima mogli dobiti još tri-četiri dodatna putnika na Mundijal.

Na tom popisu sigurnih putnika još nema nijedne europske reprezentacije budući da su europske kvalifikacije za SP još uvijek u relativno ranoj fazi u odnosu na ostale, jer su s druge strane, primjerice, kvalifikacije u Južnoj Americi već završile. Svoju kartu za SP odavno imaju domaćini SAD, Meksiko i Kanada, a kroz kvalifikacije su svoje mjesto već osigurali: Argentina, Brazil, Kolumbija, Ekvador, Urugvaj, Paragvaj, Australija, Iran, Japan, Južna Koreja, Uzbekistan, Jordan, Maroko, Tunis, Egipat i Novi Zeland.

Na tom trenutačnom popisu sudionika se snažno ističu dvije reprezentacije - Jordan i Uzbekistan. Naravno, riječ je o reprezentacijama koje će idućeg ljeta prvi put u svojoj povijesti zaigrati na svjetskom prvenstvu. I jedni i drugi su odmah u prvoj mogućoj fazi azijskih kvalifikacija osigurali automatski prolaz na SP, prije nogometno ipak renomiranijih zemalja poput Saudijske Arabije ili Katra. Osim dva debitanta, još samo tri reprezentacije od 19 plasiranih nisu nastupile na posljednjem svjetskom prvenstvu 2022. u Katru. To su Paragvaj i Novi Zeland koji su posljednji put na SP-u igrali 2010. godine, te Kolumbija koja je posljednji put na SP-u bila 2018. godine. Preostalih 13 reprezentacija je igralo na zadnjem Mundijalu.

Dakle, ostalo je još 29 slobodnih mjesta za Mundijal. Od toga će 16 mjesta popuniti Europa, sedam mjesta Afrika, tri mjesta Sjeverna Amerika i dva mjesta Azija. Tako će ostati još dva mjesta koja će biti popunjena međunarodnim play-offom, a u tom play-offu će sudjelovati reprezentacije iz Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Afrike, Azije i Oceanije.

Kako sada stvari stoje, Jordanu i Uzbekistanu bi se trebalo pridružiti još debitanata. Najviše šanse za to imaju Zelenortski Otoci, koji su već jednom nogom na Mundijalu s preko 85 posto šanse za plasman. Mala afrička otočna država u posljednjoj utakmici kvalifikacija (Eswatini kod kuće) mora osvojiti tri boda i bit će siguran putnik na SP. Time bi Zelenortski Otoci postali druga najmanja nacija (593 tisuće ljudi) u povijesti svjetskih prvenstava, jedino veća od Islanda (332 tisuće ljudi).

Ono što u dosadašnjem dijelu kvalifikacija za SP bez problema možemo identificirati jest najveći gubitnik, a to je bez premca reprezentacija Čilea. Selekcija koja je prilično nedavno nizala trofeje u Copa Americi uspjela je završiti južnoameričke kvalifikacije na posljednjem, desetom mjestu ljestvice te ostati daleko čak i od ovog proširenog SP-a.

Iako Europa službeno još uvijek nije dala nijednog potvrđenog putnika na SP, već je osam zemalja na vratima Mundijala, s više od 90 posto šanse za plasmanom uzevši u obzir trenutačna stanja na ljestvicama skupina. Te reprezentacije su Portugal, Španjolska, Francuska, Austrija, Engleska, Nizozemska, Norveška te Hrvatska koja je u ovom trenutku na 91 posto šanse za direktnim plasmanom, odnosno za osvajanjem prvog mjesta u kvalifikacijskoj skupini. Baš mnoge od ovih reprezentacija (čak i Hrvatska u ludom scenariju rezultata) u ovom mini-ciklusu mogu osigurati plasman na SP, no na nekim drugim kontinentima će skupine biti zaključene i bez obzira na ishode rezultata ćemo doznati za nova imena reprezentacija na SP-u.

Konkretno gledano, u ovom mini-ciklusu će se do 14. listopada dosta toga saznati. U ovih pet-šest dana sigurno ćemo doznati dva nova putnika na SP iz Azije te čak šest novih putnika na SP iz Afrike. Što se tiče Azije, u ovih par dana igra se cijela četvrta faza kvalifikacija, u kojoj je šest reprezentacija podijeljeno na male skupine po tri reprezentacije. Svaka reprezentacija će odigrati po dvije utakmice, i pobjednici dvaju skupina će ostvariti direktan plasman na Mundijal, a drugoplasirane momčadi će se boriti za mjesto već spomenutom međunarodnom play-offu. U jednoj skupini se nalaze Katar, Oman i Ujedinjeni Arapski Emirati, a u drugoj Saudijska Arabija, Irak i Indonezija. Dvije reprezentacije će se tako pridružiti reprezentacijama koje su se plasirale na SP u ranijoj fazi azijskih kvalifikacija: Japanu, Iranu, Južnoj Koreji, Australiji, Uzbekistanu i Jordanu.

Što se tiče afričkih kvalifikacija, u ovom će se mini-ciklusu završiti svih devet skupina u glavnoj fazi kvalifikacija. Već su plasman ranije osigurali Maroko, Tunis i Egipat, a još šest skupina čeka na svoje definitivne pobjednike. Jedni od njih su već ranije spomenuti Zelenortski Otoci kojima ostaje apsolvirati samo Esvatini kako bi ostali ispred Kameruna. Od reprezentacija koje su u dobrom stanju pred završnicu skupina, Alžir je na četiri boda ispred Mozambika i Ugande, Gana na tri boda ispred Madagaskara, Senegal na dva boda ispred DR Konga.

Najnapetije je u skupini C gdje je matematički gledano čak pet reprezentacija u igri uoči posljednja dva kola; Benin (14), Južnoafrička Republika (14), Nigerija (11), Ruanda (11), Lesoto (9), a neizvjesno je i u skupini F gdje su uoči posljednja dva kola Obala Bjelokosti (20) i Gabon (19) na bod razlike. Kad sve ovo pregledamo po stanjima na ljestvicama i šansama u preostalim utakmicama, najviše šanse za plasman iz Azije imaju Saudijska Arabija i Katar, a iz Afrike Alžir, Gana, Senegal, Zelenortski Otoci, Obala Bjelokosti i Južnoafrička Republika.

Tako bi konačan broj putnika na SP nakon ovog ciklusa bio na 27, još bi ostalo 21 mjesto za popuniti, od kojih naravno najviše, čak 16 otpada na europske reprezentacije.