Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 2
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
Tragičan kraj potrage u Sloveniji: Pronađena tijela braće iz Kaštela
Poslušaj
Prijavi grešku
POTVRĐENO

Cannavaro ima novi posao nakon otkaza u Dinamo, vodit će reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu

Zagreb: Fabio Cannavaro najavio utakmicu protiv Varaždina
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Hina
06.10.2025.
u 23:37

Za Cannavara će to biti prvi posao nakon što je dobio otkaz u zagrebačkom Dinamu u travnju ove godine.

Talijanski nogometni stručnjak Fabio Cannavaro (52) i službeno je novi izbornik Uzbekistana, objavio je tamošnji Savez na X-u.

"Uzbekistanski nogometni savez potpisao je ugovor s Fabiom Cannavarom, poznatim stručnjakom, trostrukim sudionikom Svjetskog prvenstva, bivšim svjetskim prvakom i jednim od najboljih braniča modernog doba. Talijanski izbornik vodit će našu reprezentaciju u pripremama za Svjetsko prvenstvo koje će se održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku," objavio je uzbekistanski nogometni savez.

Za Cannavara će to biti prvi posao nakon što je dobio otkaz u zagrebačkom Dinamu u travnju ove godine.

Talijanski stručnjak nije stranac u azijskom nogometu. Vodio je kinesku reprezentaciju, kineske klubove Tianjin Quanjian i Guangzhou Evergrande, te saudijski Al Nassr.

Cannavaru će se pridružiti tehničko osoblje sastavljeno isključivo od sunarodnjaka. S njim u Taškent dolaze i Eugenio Albarella (pomoćni trener), Francesco Troise (kondicijski trener), te Antonio Chimenti (trener vratara).

Uzbekistan, koji je stekao neovisnost 1991. nakon raspada SSSR-a, premijerni nastup na SP-u je osigurao još u lipnju.

Kovačeviću prijeti pobuna u svlačionici Dinama: Neki neće šutjeti, a mogao bi upasti u još veće probleme
Ključne riječi
svjetsko prvenstvo Fabio Cannavaro

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Bayern Munich players attend Oktoberfest
Video sadržaj
ŽIVOTNA PRIČA

Kad je imao 8 godina rekli su mu da nije talent, a danas je jedan od najboljih na svijetu

Kad mu je bilo sedam godina, Kane je bio dio Arsenalove nogometne škole u kojoj su ga, nakon godinu dana, ocijenili kao igrača koji nema perspektivu ni potencijal i tada osmogodišnji Harry je nogometnu sreću morao potražiti drugdje. Izbor je pao na lokalni kvartovski klub Ridgeway Rovers, londonsku akademiju iz Ridgeway Parka u kojoj je, recimo, svoje prve korake napravio i David Beckham.

Bačka Topola: Susret Maccabi Tel-Aviva i Dinama u 2. kolu Europske lige
Premium sadržaj
2
KOMENTAR SUSRETA

Dinamo u čudnim okolnostima u Srbiji dobio nešto veliko. A Ljubičić zabio dva gola, ali nije pravi heroj pobjede

Svaka čast treneru Mariju Kovačeviću koji je u ruke dobio potpuno novu momčad, igrači su se upoznavali u hodu, ali i očito su dobro radili, te upijali trenerove zahtjeve. I taj Dinamo nije ni u najmanjoj mjeri izgledao kao momčad koja se tijekom ljeta okupljala, izgledali su prije kao momčad koja je već jako dugo zajedno i dobro uigrana.

Učitaj još