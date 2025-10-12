Naši Portali
Dinamo

Bruno Petković uskoro će zaigrati protiv starog znanca

Konferencija za medije nakon utakmice između Hrvatske i Crne Gore
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
12.10.2025.
u 13:31

Bivši trener Rijeke u ovoj je sezoni sjeo na klubu već trećeg kluba nakon što je u prva dva dobio otkaz

Donedavni trener Rijeke i nakratko Maribora, Radomir Đalović ima i treći klub kojeg će u ovoj sezoni voditi s klupe. Naime, znalo se da su se kontakti njega i turskog Kayserispora intenzivirali, a sad je i službeno postao trener tog  turskog prvoligaša, objavio je Kayserispor na svojim službenim stranicama. potpisao je ugovor s turskim prvoligašem Kayserispor, objavio je klub na društvenim mrežama.

Nakon što je u Rijeci osvojio duplu krunu u ovu sezonu momčad s Rujevice nije krenula dobro, ispala je u kvalifikacijama za Ligu prvaka, kasnije i za Europsku ligu, ali je ušla u skupinu Konferencijske lige, a ni HNL nisu bili na tragu prošle sezone, stigao je otkaz.

Nije Đalović bio dugo bez posla, sjeo je na klupu Maribora, ali se kratko zadržao. Njegova dva igrača su se potukla na treningu, u pokušaju da ih razdvoji i on je dobio udarac i nakon toga došlo je do razlaza sa slovenskim klubom.

Sad je s Kayserijem potpisao ugovor na godinu i pol dana, a čeka ga teška borba za ostanak u prvoligaškom društvu. Kayserispor je i prošle sezone bio u teškoj situaciji, ali onda je došao Sergej Jakirović i zadržao ih u prvoj ligi, a onda otišao u Hull City. Kayseri je u ovom trenutku na pretposljednjem, 17. mjestu s pet bodova koje je ostvari s pet remija i još ne zna za pobjedu. Pet bodova imaju Genclerbirligi, Kocaelispor Brune Petkovića pa će se dva stara znanca sad sučeliti u Turskoj, a pet bodova još ima i Eyüpspor.  

Đalović bi na klupi novog kluba kojeg je svojevremeno vodio i Robert Prosinečki trebao debitirati 19. listopada kada su domaćini Samsunsporu.
