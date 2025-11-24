Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 188
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
NE PLAĆAJU MU

Bruno Petković ima problem s dugovanjima, uzburkao je duhove novim potezom

Zagreb: Petković povećao vodstvo na 2:0
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
24.11.2025.
u 13:19

Petkoviću navodno od početka sezone nije isplaćena nijedna plaća, već samo bonus od 200.000 eura koliko je dobio za potpis ugovora. Hrvatski napadač javno je zatražio isplatu dodatnih 450.000 eura, te je upravi postavio ultimatum od 10 dana, nakon čega bi podnio tužbu FIFA-i i napustio klub.

Hrvatski napadač Bruno Petković (31) ponovno je izazvao pozornost turskih medija nakon što se nije pojavio u sastavu Kocaelispora protiv Goztepea. Odmah su se pojavile priče da odbija igrati dok mu klub ne isplati zaostale plaće.

Petkoviću navodno od početka sezone nije isplaćena nijedna plaća, već samo bonus od 200.000 eura koliko je dobio za potpis ugovora. Hrvatski napadač javno je zatražio isplatu dodatnih 450.000 eura, te je upravi postavio ultimatum od 10 dana, nakon čega bi podnio tužbu FIFA-i i napustio klub.

Iako se u petak vratio treninzima, u jučerašnjoj utakmici protiv Goztepea nije bio u sastavu, što je izazvalo nove sumnje. Petković je nedavno propustio mjesec dana zbog ozljede, no kako je sada oporavljen, očekivalo se barem nekoliko minuta igre.

Turski mediji smatraju da je njegov izostanak povezan s dugovanjima koja klub ima prema njemu. Navode kako situacija izaziva sve veću zabrinutost među navijačima oko njegove budućnosti. Povremeni hrvatski reprezentativac u Kocaelispor je stigao proteklog ljeta iz Dinama, a u osam odigranih utakmica zabio je četiri gola.

Ključne riječi
Kocaelispor Bruno Petković

Komentara 5

Pogledaj Sve
ZE
zerohero
15:41 24.11.2025.

čovjek im problema sa potraživanjima ne sa dugovima... !!! velika razlika, ali od pravog termina nemožeš napraviti "headline" po volji ... ovako se Brunu stavlja u posebno svijetlo i pumpa dug a ne potraživanje... novinarčići dragi, zašto?

FR
freeshooter
14:26 24.11.2025.

...samo je jedno riješenje na dobrobit svih... Maestro Bruno na zimu nazad u svoj Dinamo, isto kao i Livi i Orša...prepoznatljive klase i reprezentativci, dečki trebate nam...

KU
Kujttim
17:11 24.11.2025.

Turci će mu uplatiti, a onda ga kazniti i na taj način oduzeti dio. Tko nije radio s Turcima, Arapima i Izraelcima ne zna da su vrlo teški kada trebaju isplatiti novac.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja