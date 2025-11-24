Bruno Petković ima problem s dugovanjima, uzburkao je duhove novim potezom

Hrvatski napadač Bruno Petković (31) ponovno je izazvao pozornost turskih medija nakon što se nije pojavio u sastavu Kocaelispora protiv Goztepea. Odmah su se pojavile priče da odbija igrati dok mu klub ne isplati zaostale plaće.

Petkoviću navodno od početka sezone nije isplaćena nijedna plaća, već samo bonus od 200.000 eura koliko je dobio za potpis ugovora. Hrvatski napadač javno je zatražio isplatu dodatnih 450.000 eura, te je upravi postavio ultimatum od 10 dana, nakon čega bi podnio tužbu FIFA-i i napustio klub.

Iako se u petak vratio treninzima, u jučerašnjoj utakmici protiv Goztepea nije bio u sastavu, što je izazvalo nove sumnje. Petković je nedavno propustio mjesec dana zbog ozljede, no kako je sada oporavljen, očekivalo se barem nekoliko minuta igre.

Turski mediji smatraju da je njegov izostanak povezan s dugovanjima koja klub ima prema njemu. Navode kako situacija izaziva sve veću zabrinutost među navijačima oko njegove budućnosti. Povremeni hrvatski reprezentativac u Kocaelispor je stigao proteklog ljeta iz Dinama, a u osam odigranih utakmica zabio je četiri gola.