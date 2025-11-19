Brigita Grčić iz Maraton kluba Velika Gorica treća na polumaratonu Ivan Starek

Na popularnom polumaratonu Ivan Starek, koji je proteklog vikenda ponovno okupio stotine trkača iz cijele zemlje, do sjajnog rezultata stigla je Brigita Grčić, članica Maraton kluba Velika Gorica. U konkurenciji brojnih iskusnih trkačica, Grčić je zauzela treće mjesto.

Utrka, poznata po ravnoj, ali zahtjevnoj stazi, i ove je godine ponudila pravi jesenski trkački spektakl. Grčić je od početka držala stabilan ritam te u završnici pokazala dovoljno snage za ulazak među tri najbolje. Rezultat je dodatno vrijedan uzme li se u obzir jaka konkurencija i velik broj sudionika koji svake godine privlači ovo kultno atletsko događanje.

Foto: Ustupljena fotografija

Iz Maraton kluba Velika Gorica poručili su kako su ponosni na još jedan plasman na postolje, istaknuvši da je riječ o nagradi za predan rad i kontinuitet koji Grčić pokazuje na treninzima i natjecanjima. Ujedno je ovaj rezultat snažan poticaj uoči nadolazećih utrka na kojima klub tradicionalno nastupa s jakom ekipom.

Polumaraton Ivan Starek, s dugogodišnjom tradicijom i posebnom atmosferom, i ove je godine potvrdio zašto ga mnogi smatraju jednom od najatraktivnijih jesenskih utrka u Hrvatskoj — a Brigita Grčić pobrinula se da među istaknutim rezultatima ostane i onaj velikogorički.