ATLETIKA

Brigita Grčić iz Maraton kluba Velika Gorica treća na polumaratonu Ivan Starek

Brigita Grčić iz Maraton kluba Velika Gorica
Foto: Ustupljena fotografija
VL
Autor
VL
19.11.2025.
u 16:37

Na popularnom polumaratonu Ivan Starek, koji je proteklog vikenda ponovno okupio stotine trkača iz cijele zemlje, do sjajnog rezultata stigla je Brigita Grčić, članica Maraton kluba Velika Gorica. U konkurenciji brojnih iskusnih trkačica, Grčić je zauzela treće mjesto.

Utrka, poznata po ravnoj, ali zahtjevnoj stazi, i ove je godine ponudila pravi jesenski trkački spektakl. Grčić je od početka držala stabilan ritam te u završnici pokazala dovoljno snage za ulazak među tri najbolje. Rezultat je dodatno vrijedan uzme li se u obzir jaka konkurencija i velik broj sudionika koji svake godine privlači ovo kultno atletsko događanje.

Brigita Grčić iz Maraton kluba Velika Gorica
Foto: Ustupljena fotografija

Iz Maraton kluba Velika Gorica poručili su kako su ponosni na još jedan plasman na postolje, istaknuvši da je riječ o nagradi za predan rad i kontinuitet koji Grčić pokazuje na treninzima i natjecanjima. Ujedno je ovaj rezultat snažan poticaj uoči nadolazećih utrka na kojima klub tradicionalno nastupa s jakom ekipom.

Polumaraton Ivan Starek, s dugogodišnjom tradicijom i posebnom atmosferom, i ove je godine potvrdio zašto ga mnogi smatraju jednom od najatraktivnijih jesenskih utrka u Hrvatskoj — a Brigita Grčić pobrinula se da među istaknutim rezultatima ostane i onaj velikogorički.

Brigita Grčić iz Maraton kluba Velika Gorica
Foto: Ustupljena fotografija

Kupnja