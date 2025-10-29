Brekalo zabio prvijenac za Oviedo, Sučiću prva kompletna utakmica

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Josip Brekalo (27) zabio je svoj prvi gol za španjolskog prvoligaša Oviedo koji je u utorak navečer ispao s 2-4 od trećeligaša Ourensea u 1. kolu Kupa.

Krilni ofenzivac Brekalo, kojem je to bio deseti nastup za Oviedo, doveo je goste u vodstvo iz jedanaesterca u 16. minuti. No domaći klub, također sa sjevera Španjolske, izjednačio je u 52. minuti pogotkom Jerina Ramosa.

Oviedo je ponovo došao do prednosti u 60. minuti kada je srpski ofenzivac Luka Ilić zatresao mrežu. I kada se činilo da će ekipa, koja se ljetos nakon 24 godine vratila u Primeru, doći do pobjede u gradu Ourenseu domaći igrač Aymane Jelbat pogodio je mrežu u 93. minuti odvevši susret u produžetak.

Ourense je u njemu zaigrao puno bolje te je golovima Oumara Ouhdadija u 97. i Amina Abaradana u 113. minuti iz jedanaesterca izborio iduću rundu španjolskog Kupa.

Ourenseu je to prva ovosezonska pobjeda, nakon što u devet trećeligaških prvenstvenih utakmica niti jednom nije slavio.

Istovremeno je prvoligaš Real Sociedad pobijedio s 3-0 na gostovanju kod šestoligaša Negreire. Hrvatski veznjak Luka Sučić, kojem je hrvatski izbornik Zlatko Dalić u ponedjeljak uručio pretpoziv za utakmice s Farskim Otocima i Crnom Gorom, odigrao je cijeli susret. Ta utakmica, u kojoj je asistirao za jedan pogodak, bila mu je prva kompletno odigrana utakmica za Real Sociedad ove sezone.

Za Baske je čitavu utakmicu odigrao i hrvatski reprezentativni branič Duje Ćaleta-Car.

Girona, u čijem kadru zbog bolova u leđima nije bio hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković, jedva je na produžetke svladala s 3-2 petoligaša Constanciju na njegovom terenu na otoku Mallorci. Girona, posljednjeplasirana momčad Primere, nastavila je tako s neuvjerljivim igrama. Livaković, koji je došao ondje prije dva mjeseca, i dalje čeka na prvi nastup.