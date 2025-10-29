Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 26
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#VOJNI ROK
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
KUP KRALJA

Brekalo zabio prvijenac za Oviedo, Sučiću prva kompletna utakmica

REAL SOCIEDAD v MANCHESTER UNITED. UEFA EUROPA LEAGUE 2024/2025. ROUND OF 16.
Jorge Ropero/NORDPHOTO
VL
Autor
Hina
29.10.2025.
u 07:35

Krilni ofenzivac Brekalo, kojem je to bio deseti nastup za Oviedo, doveo je goste u vodstvo iz jedanaesterca u 16. minuti. No domaći klub, također sa sjevera Španjolske, izjednačio je u 52. minuti pogotkom Jerina Ramosa.

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Josip Brekalo (27) zabio je svoj prvi gol za španjolskog prvoligaša Oviedo koji je u utorak navečer ispao s 2-4 od trećeligaša Ourensea u 1. kolu Kupa.

Krilni ofenzivac Brekalo, kojem je to bio deseti nastup za Oviedo, doveo je goste u vodstvo iz jedanaesterca u 16. minuti. No domaći klub, također sa sjevera Španjolske, izjednačio je u 52. minuti pogotkom Jerina Ramosa. 

Oviedo je ponovo došao do prednosti u 60. minuti kada je srpski ofenzivac Luka Ilić zatresao mrežu. I kada se činilo da će ekipa, koja se ljetos nakon 24 godine vratila u Primeru, doći do pobjede u gradu Ourenseu domaći igrač Aymane Jelbat pogodio je mrežu u 93. minuti odvevši susret u produžetak.

Ourense je u njemu zaigrao puno bolje te je golovima Oumara Ouhdadija u 97. i Amina Abaradana u 113. minuti iz jedanaesterca izborio iduću rundu španjolskog Kupa.

Ourenseu je to prva ovosezonska pobjeda, nakon što u devet trećeligaških prvenstvenih utakmica niti jednom nije slavio.

Istovremeno je prvoligaš Real Sociedad pobijedio s 3-0 na gostovanju kod šestoligaša Negreire. Hrvatski veznjak Luka Sučić, kojem je hrvatski izbornik Zlatko Dalić u ponedjeljak uručio pretpoziv za utakmice s Farskim Otocima i Crnom Gorom, odigrao je cijeli susret. Ta utakmica, u kojoj je asistirao za jedan pogodak, bila mu je prva kompletno odigrana utakmica za Real Sociedad ove sezone.

Za Baske je čitavu utakmicu odigrao i hrvatski reprezentativni branič Duje Ćaleta-Car.

Girona, u čijem kadru zbog bolova u leđima nije bio hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković, jedva je na produžetke svladala s 3-2 petoligaša Constanciju na njegovom terenu na otoku Mallorci. Girona, posljednjeplasirana momčad Primere, nastavila je tako s neuvjerljivim igrama. Livaković, koji je došao ondje prije dva mjeseca, i dalje čeka na prvi nastup.
Ključne riječi
Luka Sučić Josip Brekalo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja