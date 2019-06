Branko Ivanković je novi trener Al-Ahlija

Hrvatski stručnjak Branko Ivanković novi je trener saudijskog prvoligaša Al-Ahlija.

Iz kluba navode kako je dogovor bio već postignut, no nisu htjeli ništa objaviti dok nije objavljen završetak suradnje između Ivankovića i dosadašnjeg kluba Persepolisa koji je lani doveo do finala Azijske lige prvaka. Uz to je osvojio i tri naslova prvaka, tri superkupa te jedan kup.

Saudijskog prvoligaša je u sezoni 2000./2001. vodio još jedan hrvatski trener, Luka Peruzović.

