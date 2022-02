Brady na njega zaboravio, ali trener hrvatskih korijena nije: Bila je privilegija trenirati ga

Iako u službenoj objavi Toma Bradyja o završetku karijere nisu spomenuti njegova dugogodišnja momčad New England Patriotsi te trener Bill Belichick, oproštajna poruka je stigla s druge strane.

Brady je 20 godina proveo u toj momčadi, izgradivši fenomenalnu suradnju s Belichickom, koja je nagrađena s čak šest naslova prvaka. Zato je mnoge čudilo što Tom nije ni riječ posvetio Billu u objavi o kraju karijere, već je to napravio tek naknadno.

Ipak, čuveni strateg mu na tome nije zamjerio, dapače. Obratio se vjerojatno najboljem koji je zaigrao američki nogomet na način koji to i zaslužuje.

Foto: MATTHEW HEALEY/NEWSCOM New England Patriots head coach Bill Belichick walks the sideline in the second quarter against the Kansas City Chiefs at Gillette Stadium in Foxborough, Massachusetts on Sunday, December 8, 2019. The Chiefs defeated the Patriots 23-16. Photo by Matthew Healey/UPI Photo via Newscom Newscom/PIXSELL

- Privilegiran sam što sam draftao i trenirao Toma Bradyja, ultimativnog natjecatelja i pobjednika. Tomov skroman početak u profesionalnom nogometu završio se time što je postao najbolji igrač u povijesti NFL. Konstantno je nastupao na najvišem nivou protiv rivala koji su ga činili najboljim. Njegova težnja za izvrsnošću je bila inspirativna. Tom je bio profesionalac na terenu i izvan njega, nosio se klasom, integritetom i ljubaznošću. Zahvaljujem mu na potrazi za izvrsnošću i pozitivnom utjecaju na mene i New England Patriotse tijekom 20 godina - napisao je Belichick.