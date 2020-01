Bradarić predstavljen u Celti: Još mi malo nedostaje da budem u 'top' formi

Hrvatski nogometaš Filip Bradarić (28) predstavljen je u ponedjeljak u španjolskom prvoligašu Celti Vigo poručivši kako vjeruje u brzu prilagodbu na momčad te opstanak u prvoj ligi.

Bradarić je u subotu prvi put trenirao s novim suigračima u Vigu, lučkom gradu na sjeveru zemlje, a u nedjelju je ostao na klupi u utakmici s Eibarom koja je završila 0-0.

- Momčad mi se činila dobrom, sve je bilo napravljeno kako bi došla do veće nagrade u odnosu na krajnji rezultat. Celta je bila zaslužila više, no ja sam optimist jer postoje pozitivni argumenti za to - izjavio je Bradarić na konferenciji za medije u Vigu.

Osvajač srebrne medalje s Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu 2018. godine došao je u Celtu kao zamjena za veznog Stanislava Lobotku prodanog u Napoli. Trebao bi pomoći momčadi u borbi za opstanak u ligi. Celta se nalazi u zoni ispadanja no s bodom manje od Mallorce hrvatskog napadača Ante Budimira koja je iznad crte.

- Ja ću se lako prilagoditi momčadi. U posljednje sam vrijeme igrao na mjestu defenzivnog veznog u sustavima 4-1-4-1 ili 4-2-3-1 ali se mogu prilagoditi igri na centru uz nekog drugog veznog igrača - rekao je Bradarić.

Za Hajduk je u prvom dijelu sezone odigrao deset utakmica i upisao dvije asistencije a posljednji put je nastupio 15. prosinca.

- U Hrvatskoj imamo dvije predsezone, na ljeto i zimi. Nakon 20 dana odmora trenirao sam posljednja tri tjedna. Moja sprema je na visokoj razini, premda mi možda još malo nedostaje da budem u 'top' formi. S Hajdukom sam igrao prijateljske utakmice, a uz treninge ovdje s ekipom ubrzo ću biti spreman za utakmice - dodao je.

Bradarić je nogometaš talijanskog Calgiarija koji je bio na jednogodišnjoj posudbi u Hajduku, no otišao je na polovici sezone. U Celti će ostati do 30. lipnja kada će ona imati pravo otkupa njegovog ugovora od Cagliarija.

Milorad Ratković, bivši srpski vezni igrač koji je nastupao za Celtu od 1992. do 1998. godine, sada radi u uredu sportskog direktora Celte. On se na konferenciji za medije osvrnuo na Bradarića.

- On je tehnički dotjeran igrač. Dobar je u pozicijskoj igri te ima veliki kapacitet u kreaciji igre. Može puno dati i obrambeno i napadački. Ima dobar udarac i pregled igre, koji se proteže izvan 15-20 metara. Prilično se dobro uklapa u ono što nam treba trenutno - rekao je Ratković.

Celta u subotu gostuje kod sedmoplasirane Valencije gdje bi Bradarić mogao debitirati s brojem 14 na leđima.

On je peti hrvatski nogometaš u povijesti Celte. Prije njega su svijetloplavi dres nosili stoper Goran Jurić (1991.-1993.), vezni Stjepan Andrijašević (1993.-1994.), vezni Zvonimir Boban (2001.-2002.) i lijevi bočni Danijel Pranjić (siječanj 2013.-lipanj 2013.).

