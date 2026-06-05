FOTO Procurio gostujući dres koji Adidas sprema za Hrvatsku: Krasi ga poseban detalj

Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. bit će posljednje u kojem će hrvatska nogometna reprezentacija nositi Nikeovu garnituru. HNS je potpisao ugovor s Adidasom te će od jeseni upravo oni biti dobavljači opreme za vatrene. Neki detalji Adidasovih dizajna već su izašli u javnost. Poznato je da će vatreni po prvi puta u svojoj povijesti na izbor imati tri garniture.

Dizjan prvog, 'kockastog', dresa već je procurio u javnost, a sada se isto dogodilo i s rezervnim dresom. On će biti tradicionalni plavi, a otprije je poznato kako će jedan od glavnih detalja dizajna biti paška čipka. Na dizajnu koji je objavio portal Footy Headlines može se vidjeti kako će se dizajn čipke protezati cijelim dresom.

🇭🇷🇩🇪🔵 💣💣💣 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Adidas Croatia 26-27 Away Kit Leaked - No More Nike [Huge thanks to @IamCrisJ]: https://t.co/mXQTQ2OXyg — Footy Headlines (@Footy_Headlines) June 5, 2026

Plavi dres na sebi ima crvene detalje kao i bijeli Adidasov trefoil logo i grb Hrvatskog nogometnog saveza. Novi dresovi Hrvatske debitirat će ove jeseni u Ligi nacija. Vatreni su smješteni u skupinu 3 zajedno s Engleskom, Španjolskom i Češkom. Očekuje se da reprezentacija u tim utakmicama isproba sve tri garniture - kockastu, plavu i crnu.