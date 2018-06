Borna: Volim veliku scenu

Nedjelja 24. lipnja 2018. svakako će ući u povijest hrvatskog tenisa. Naša dva najbolja tenisača, Marin Čilić i Borna Ćorić – bit će zapisano – tog su dana osvojila dva jaka turnira, u Queen’su i Halleu, pobijedivši dva velikana svjetskog tenisa – Čilić Novaka Đokovića u Londonu, a Ćorić Rogera Federera u Njemačkoj. Dan poslije pitamo se: kako to objasniti?

– Bilo je zbilja izvrsno, uživali smo u odličnoj igri i u velikim pobjedama naših najboljih tenisača. Čilić mi nije bio iznenađenje, on tradicionalno dobro igra u Queen’su. Bio je u problemima, ali izvukao se, igrao je jako dobro i zasluženo pobijedio. Ipak to je veliki uspjeh, ali što tek reći za Bornu... Pobijedio je Federera u njegovu dvorištu. To samo pokazuje da je Borna jako napredovao, posebno u posljednjih šest mjeseci, recimo od Indian Wellsa kada je također zamalo pobijedio Federera – kaže iskusni teniski vuk Nikola Pilić (78) koji je i sam bio oduševljen time kako se hrvatski mušketiri nose s najvećima u bijelom sportu.

Posebno je čuđenja vrijedan uspjeh 21-godišnjeg Ćorića koji je prije Hallea ipak imao samo dvije pobjede na travi...

Na travi najbolji rezultati

– Malo je Borni i ždrijeb pomogao, ima igru za Zvereva, Bautista mu je predao, ali istina je da je Borna iznenadio izvrsnom igrom na travi. Kako je to moguće? Pa treba malo vremena da se počne dobro igrati na travi, nekome više, nekome manje. Ipak lopta na travi niže odskače, brža je, servis je važniji... Nama Hrvatima trava tradicionalno leži. Ja sam čitav život proveo na zemlji, na njoj sam i odrastao, ali najbolje rezultate postigao sam na travi – kaže Pilić koji je 1967. igrao polufinale Wimbledona i u četiri seta izgubio od Australca Johna Newcombea.

Još jedan statistički podatak je zanimljiv: Borna je najbolji upravo s najvećima. Ima 10 pobjeda (uz 22 poraza) protiv igrača iz Top 10 i čak šest (uz 13 poraza) protiv igrača iz Top 5. Dva je puta pobjeđivao i najboljega – Murraya i Federera. Taj detalj Borna je kratko komentirao:

– Volim biti na velikoj sceni.

Pilić je ponudio šire objašnjenje:

– Njemu je to očito veliki motiv i velika inspiracija. Pusti ruku, daje maksimum, nikad se ne predaje. Mladi igrači napale se na te velikane, istodobno misleći “od ovih mogu i izgubiti, nije sramota”.

Istodobno Ćorić protiv Čilića ima 0-6. Je li to zbog uvažavanja starijeg kolege iz reprezentacije?

– Ma ne. Čilić je naprosto bio bolji igrač. Dosad. Sad ćemo vidjeti hoće li se što promijeniti – napominje Pilić.

Može li Borna zablistati i u Wimbledonu? Ondje se ipak igra na tri dobivena seta?

– Puno će ovisiti i o ždrijebu. No jedno je igrati mečeve na dva, a drugo na tri dobivena seta. “Best of Five” je sasvim nešto drugo. U moje vrijeme rang-liste su bile pravljene samo na temelju rezultata na Grand Slam turnirima gdje se tradicionalno igra na tri dobivena seta. A i danas se ime može dobiti samo uspjesima na najvećim turnirima. Želim Borni da uspije, da odigra dobar turnir, ali neće mu biti lako.

Ima pozivnicu za Wimbledon

Koliko je Đoković blizu najboljoj formi?

– Novak je došao do pete brzine, ali za nove naslove treba još jednu, mora ubaciti u šestu. On sad igra puno bolje nego na Roland Garrosu kada je Talijanu Cecchinatu previše lopti slao u sredinu. A Đoković je poznat po preciznim udarcima. Svakako se može reći da se Novak vraća, a sad ćemo vidjeti hoće li dosegnuti kvalitetu koju je imao.

I tko bi bio glavni favorit u Wimbledonu?

– Teško je reći tko je glavni favorit, ali jedan krug favorita svakako postoji. Tu su Federer, Čilić i Đoković, ali i ovi dobri serveri kao što su Kyrgios, Anderson, Zverev. Nadala nikad ne treba isključiti.

A Ćorić?

– Pa, Borna bi mogao iznenaditi. On sad još mora proći tu stepenicu igranja mečeva na tri dobivena seta.

Murray?

– On je potpuna nepoznanica. Inače je solidan igrač i trava mu leži pa, ako ne bude bolova u njegovu koljenu, mogao bi prilično... Ja volim njegov način igre, ali puno će toga ovisiti od tome kako se on fizički osjeća i koliko snage ima. U svakom slučaju očekuje nas jedan zanimljiv Wimbledon – navijestio je Pilić koji još nije siguran hoće li otići u London, iako pozivnicu ima. Ako ode, gledat će Čilića i Ćorića u glavnim rolama. Hrvatski tenisači i Wimbledon oduvijek se vole – javno.