Boksač Manny Pacquiao ušao u politiku pa završio karijeru

Odlazak u sportsku mirovinu službeno je objavio Manny Pacquiao, 42-godišnji filipinski boksač, jedan od najvećih svih vremena.

Učinio je to Pacquiao u 14-minutnom videu kojeg je objavio na svom Facebook profilu te je najavio svoju „najveću borbu u političkoj karijeri“, a to je utrka za predsjedničko mjesto u domovini.

Zbog svoje brzine udaraca, ali i kretanja u ringu, mnogi su ovog Filipinca smatrali najboljim ofenzivnim boksačem svih vremena. Bio je prvi boksač koji je naslov svjetskog prvaka osvojio u osam različitih boksačkih težinskih kategorija. Ostvario je u karijeri 62 pobjede, osam poraza i dva neodlučena rezultata, dok je posljednji naslov osvojio 2019. godine u velter kategoriji kada je imao 40 godina.

Foto: ERIK DE CASTRO/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL FILE PHOTO: Pacquiao questions Lascanas during a Senate inquiry on alleged extra judicial killings, in Manila FILE PHOTO: Philippine Senator and boxer Manny Pacquiao questions retired policeman Arturo Lascanas (not pictured) during a Senate inquiry on alleged extra judicial killings, in Manila, March 6, 2017. REUTERS/Erik De Castro/File Photo Erik de Castro

„Upravo sam čuo zvono. Boks je gotov. Nikada nisam mislio da će doći ovaj dan i da ću objesiti rukavice“, rekao je između ostaloga popularni PacMan.

Već ranije je Pacquiao najavio kako će se kandidirati na predsjedničkim izborima 2022. godine na Filipinima i to kao kandidat frakcije koja se odcijepila od stranke PDP-Laban, sadašnjeg predsjednika Rodriga Dutertea koji trenutačno obnaša svoj drugi mandat.

Pacquiao se, također, od ranije vrlo uspješno bavi politikom te je trenutačno senator u gornjem domu filipinskog parlamenta.