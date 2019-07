Ćiro iskreno: Predsjednica je osvojila svijet svojim ponašanjem, previše je pametna...

Dinamov trener stoljeća u izboru Večernjeg lista Miroslav Blažević (84) u svojim istupima trudi se nastupati pomirljivo, bez gorčine prema bilo kome, ali, kako kaže, uvijek upozorava na društvene anomalije.

Tako Ćiro ima specifičan stav prema odigravanju utakmice Hrvatska – Mađarska u Splitu.

– Reprezentacija je toliko vitalan i značajan faktor za svaku i mnogo civiliziraniju zemlju od naše. Nogomet je meni vratio optimizam. Ja se već godinama borim s mišlju da “odlazim”, mislim kako je država šuplja ovdje, šuplja ondje..., kad ono odjednom milijun mladih na dočeku vatrenih iz Rusije kaže – tu smo! I tko se onda poigrava sa simbolom hrvatskim, s dikom našom, drugom reprezentacijom svijeta, pa znate li koja je to afirmacija! – kaže Ćiro i nastavlja:

– Kada sam vidio predsjednicu u Rusiji, pomislio sam kako nije primjereno da ide u svlačionicu, a onda sam shvatio – mea culpa! Jer ona je osvojila svijet svojim spontanim ponašanjem, a previše je pametna da nije svjesna što to znači za Hrvatsku.

Publika je najvažnija

Vratimo se na susret u Splitu...

– Ja sam intervenirao vrlo vitalno pitajući se gdje je Torcida u tim razgovorima oko povratka reprezentacije u Split? Jer oko nje sve se vrti. Ne možeš ti represijom napraviti ništa s hrvatskom mladosti. Uvjeri ih, preobrazi ih, daj im to značenje koje oni traže. Da nas oni podrže. Pa ja oduvijek govorim – najvažnija je publika! Mi moramo imati na Poljudu ambijent kakav to samo oni mogu napraviti.

Znači, vi biste da se utakmica s Mađarima igra u Splitu?

– Ma, među nama, ne bih! Jer ja bih isključio svaki rizik koji bi mogao biti fatalan. Kustić je dobronamjeran, ali napravio je pogrešku. Svi su, pogotovo oni, alergični na Mamićevu ekipu. A on u Split na razgovor s Hajdukom poveo petoricu Mamićevih ljudi.

Je li u Splitu trebao biti Dalić?

– Dalić, koji se deklarirao kao hajdukovac, najpodobniji je da im se obrati. Međutim, nije Dalić taj koji će ići na izvor, tamo moraju biti gradonačenik, šef policije, ljudi od težine... Ma, odj...t će nas Torcida, sto posto!

Je li Šuker trebao biti nazočan u razgovorima s Hajdukom?

– Ma kakav Šuker, pa on može samo pokvariti stvar. Što on predstavlja njima? Samo crvenu krpu.

Što ste uočili u posljednja dva nastupa A vrste?

– Dalić radi sve što je u njegovoj moći, ali mi smo ovisni o njima, o igračima. Nije jednostavno zamijeniti Ćorluku i Mandžukića, to je presudno. Izvlači li maksimum? To je tragično i opasno što on izvlači maksimum, a to nije dovoljno. Mora pogoditi bolje u odabiru igrača. Jer, nema ni on vremena. Mora već sad znati tko može, tko ne može. Nema više probavanja, što si probao – probao si.

Strahujete li za reprezentaciju kad ode Luka Modrić, jesmo ili previše ovisni o tom igraču?

– Sto puta sam rekao, ovo podneblje je fenomen, stalno izbacuje nadarene igrače. Isto tako smo zapomagali “što će biti kada odu Boban, Asanović, Šuker...”

Pa nastupila je kriza kad su otišli?

– Ne kriza, nastupio je – Mamić! On je na primjer doveo Čačića za izbornika, a njegove prethodnike, iako je bilo i kvalitetnih stručnjaka, dezavuirao. Znate ono, “nema više moju podršku...”

Je li nastup mlade vrste na Euru bio neuspjeh?

– Nije. U toj kategoriji mladih meni nije važno koji su u plasmanu, nego koga sam vidio među njima da može biti dobar za A reprezentaciju. A vidio sam Brekala i Vlašića. A kod Dalića sam uočio potencijale lijevoga braniča Barišića, igrača kojega treba forsirati.

Kako je Bjelici otkad je došao Zoran Mamić, je li to stanoviti pritisak na Dinamova trenera?

– Ne, ne na trenera kao što je Bjelica. Ali, Mamić i dalje vlada Dinamom, samo ne znam do kada?

Modrić najgenijalniji

Kakav je za vas igrač Dani Olmo, je li Modrićeva klasa?

– Ma kakvoga Modrića! Mi smo skloni svoje podcjenjivati, a Modrić je najgenijalniji nogometaš koji je šetao ovim prostorima! Ali, pitate li me koga bih više želio u svojoj momčadi, Bobana ili Modrića, ja bih rekao – Bobana!

Bili ste predsjednički kandidat, a sad su blizu predsjednički izbori.

– Ta kandidatura bila mi je korisna lekcija. Globus je bez ikakvoga povoda na naslovnicu stavio moju fotografiju, uz potpis – ovo je predsjednik! Ja sam bio iznenađen i pomislio; ako može Mesić, upravo Mesić, mogu i ja! A na kraju Mesić je dobio sve, a ja – ništa! Predsjednički su izbori kao nogometna utakmica; ne možeš predvidjeti hoće li lopta u stativu ili u rašlje. Znate kako je rekao pokojni Bebić, bombarder s Kvarnera, kada su mu rekli da je narod naivan, a on skoči kao oparen: “Ma što naivan, pokvaren!”

Izgledi Miroslava Škore i Zorana Milanovića u predsjedničkoj utrci? Predstavlja li bivši premijer opasnost za predsjednicu?

– Predstavlja, on ima legitimitet, ipak je bio premijer. Ali ja znam: Kolinda će pobijediti.

Hoće li se uopće kandidirati?

– Hoće, dogovorili smo se.