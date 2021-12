Bogdanović za Božić poklonio majstorsku partiju! Mavericksima nedostajao Dončić

Bojan Bogdanović je imao odličnu božićnu večer u NBA ligi, u kojoj je postigao 25 koševa u domaćoj pobjedi Utah Jazza 120-116 nad Dallas Mavericksima.

Bogdanović je u rezultatski neizvjesnoj završnici pogodio važnu tricu za 115-107 dvije minute prije kraja, a ubacivši oba slobodna bacanja za 120-114 zapečatio je pobjedu svoje momčadi u kojoj je 33 poena ubacio Donovan Mitchell.

Kod Mavericksa, oslabljenih neigranjem Luke Dončića, po 27 koševa su ubacili Kristaps Porzingis i Jalen Brunson.

Foto: Rob Gray/REUTERS Dec 25, 2021; Salt Lake City, Utah, USA; Dallas Mavericks guard Brandon Knight (20) and Utah Jazz forward Bojan Bogdanovic (44) react to the end of the game at Vivint Arena. Mandatory Credit: Rob Gray-USA TODAY Sports Photo: Rob Gray/REUTERS

U sudaru dvije najbolje NBA momčadi za mjesto na vrhu ljestvice, Golden State Warriorsi su sa sa 116-107 slavili na gostovanju kod Phoenix Sunsa. Stephen Curry je za goste ubacio 33 koša, a Chris Paul je sa 21 poenom bio najbolji strijelac Sunsa.

Golden State je zasjeo na vrh ljestvice s učinkom 27-6, a Phoenix je drugi sa 26-6. Treći je u Zapadnoj konferenciji Utah Jazz sa 23-9, dok su na Istoku vodeći Brookly Netsi (22-9) koji su u božićnom programu slavili sa 122-115 na gostovanju kod Los Angeles Lakersa.