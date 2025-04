S obzirom na to da se dosad "driblalo" sa strancem koji će preuzeti tu ključnu ulogu, držimo da su plavi već u startu krenuli pogrešnim putem, ali sad su to izgleda shvatili i napravili su veliki i vjerujemo ključni potez. Naime, još možemo razumjeti da se na trenersku poziciju dovede kvalitetan stranac, kao što nismo ni protiv kvalitetnih stranih igrača, ali sportski direktor Dinama doista ne bi trebao biti stranac. Ponavljamo, ne zato što bismo nešto imali protiv stručnjaka iz inozemstva, nego je jednostavno suludo dovesti čovjeka koji ne poznaje hrvatski nogomet, koji poznaje ljude u drugim našim klubovima i nogometnim forumima.

Mali milijun je tu pitanja bio pred vodstvom Dinama, ali su srećom uzeli time-out prije negoli su objavili ime novog sportskog direktora iako je predsjednik Uprave Zvonimir Manenica rekao da ga imaju i da će njegovo ime objaviti za koji dan. Sad se čini da je zapravo Manenica dobro odlučio, pričekao je s objavom i okrenuo se drugoj priči, okrenuo se mogućnosti da Zvonimir Boban dođe u Dinamo nakon što je legendarni igrač plavih i kapetan reprezentacije rekao da bi se želio vratiti u svoj klub. Zvonimir Boban je velikan našeg i europskog nogometa, iskusni nogometni djelatnik koji je radio u najvišim svjetskim nogometnim forumima. Do sada su postojali neformalni kontakti, ali onda su očito u Dinamu shvatili da moraju povući konkretne poteze i Zvonimir Boban dolazi u Dinamo.

Ne treba sad pričati na koju će funkciju službeno doći, to je nevažno, jedino je bitno da će on voditi sportsku politiku Dinama i sigurno je da ne bi jučer bio potvrđen njegov dolazak da mu nije zajamčena samostalnost, a očito ju je dobio. Sigurno je da ne bi došao na protokolarnu funkciju kakvu uglavnom sad ima predsjednik Velimir Zajec.

No, velika je stvar što su u Dinamu shvatili da moraju u klubu moraju imati ljude koji razumiju nogomet i da nogomet daju nogometašima, a oni neka se brinu o onome što najbolje znaju, o financijama, upravljanju, organizaciji...

Zvonimir Boban je veliko svjetsko ime, ne samo igračko, on je čovjek velike osobnosti, čovjek koji zna, ali koji će i priznati kad je pogriješio. Autor ovih redaka 'jako dugo pamti', što će reći ima da poprilično godina, a sve manje kose, a Zvonimira Bobana i Dinamo pratio je još u ligi bivše države. Imali smo jedan mali okršaj, Boban je ušao u sukob s tadašnjim sportskim direktorom Velimirom Zajecom i trenerom Josipom Kužeom.

- Ja ili oni - ustvrdio je tada Boban.

Opako je ovaj vaš proćelavi novinar oprao Bobana, igrač i kapetan Dinama ne smije tako istupiti, ne može biti veći od kluba i nisu mu bili dragi napisani redovi o tome.

Ubrzo je Dinamo igrao utakmicu prvenstva u kojoj je Boban briljirao, prva ocjena 10 potpisnika ovih redaka sjela je uz Bobanovo ime.

O njemu, kakav je čovjek, govori jedan detalj iz te naše povijesti koja se nastavila kroz reprezentaciju, nazvao me nakon te moje desetke i rekao, ako se dobro sjećam:

- Baš od tebe nisam očekivao ovakvu ocjenu nakon što si me oprao oko priče mene, Zajeca i Kužea, ali hvala ti.

Objasnio sam mu da je ono izvan terena jedno, a ono što je pokazao na terenu nešto drugo i samo je dodao:

- Zapravo si bio u pravu, kao igrač nisam smio onako nešto reći o Zajecu i Kužeu.

Eto, to govori da Boban zna i kad je pogriješio i da neće pobjeći od toga, takav čovjek treba Dinamu, pošten, otvoren, ali čovjek koji prije svega zna posao. Vjerujemo da će plavi s njim sad naći sportskog direktora iako je on sad čak i manje važan kad klub ima Bobana u klubu. U svakom slučaju je za čestitati vodstvu plavih koji su prepoznali što im treba, da im treba Zvonimir Boban, čovjek koji će saslušati svakoga i onda na kraju on će biti taj koji će donijeti odluku. I stati iza nje.

VIDEO Pogledajte hit dokumentarac: Dinamo - Crvena zvezda – Domovinski rat počeo je na Maksimiru