Bivši vatreni: Hrvatska ima najbolji stoperski par u Europi! Posljednji takav su bili Ramos i Pepe

Otac i dvojica sinova hrvatski reprezentativci (u svim dobnim kategorijama) – bilo je takvih slučajeva u povijesti vatrenih; npr. tata Igor (A reprezentativac) i sinovi Alen (pokojni) i Zvonko Pamić, pa tata Sejad (A reprezentativac) i sinovi Alen (A reprezentativac) i Dino Halilović, pa tata Mate (A reprezentativac) i sinovi Martin (A reprezentativac) i Roko Baturina...

Na djelu je i sada jedan takav slučaj, sa značajno ružičastijom perspektivom od svih navedenih primjera. Tata Daniel Vušković, nekadašnji reprezentativac U-18, ima dvojicu sinova: Marija – bivšeg mladog reprezentativca i Luku – novopečenog A reprezentativca, diva od 193 centimetra i samo 18 godina, igrača o kojemu u ovoj dobi već bruji cijela Europa.

Dapače, takav hajp nije u ovoj dobi prije koju godinu bio stvoren ni oko ponajboljeg svjetskog stopera Joška Gvardiola, danas procijenjenog na 75 milijuna eura. Joško je na kraju 2020. godine, kada se približavao 19. rođendanu, na Transfermarktu imao vrijednost od 16 milijuna eura, a Luka Vušković – igrač Tottenhama na posudbi u HSV-u – danas već vrijedi 18 milijuna!

Taj još uvijek golobradi nogometni izvanzemaljac, rođen u Splitu i proizveden u Hajduku, bit će u petak predstavljen riječkoj publici u odlučujućoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo Hrvatska – Farski Otoci.

Luka – koji će na današnji dan imati 18 godina, 8 mjeseci i 21 dan – tako će postati drugi najmlađi nogometaš u povijesti reprezentacije koji će biti u njezinih prvih 11: rekorder je još uvijek Josip Radošević, koji je 11. rujna 2012. godine u Bruxellesu protiv Belgije nastupio s 18 godina, 5 mjeseci i osam dana.

Zabio gol Schalkeu

Luka Vušković na seniorsku je nogometnu scenu stupio 2023. godine u dresu Hajduka sa 16 godina, premda je zapažen bio i godinu prije, kada je u prosincu 2022. postigao pogodak za bijele u prijateljskoj utakmici sa Schalkeom.

Na kraju te kalendarske godine u tradicionalnoj anketi Večernjeg lista "Nogometaš godine" član žirija Jurica Vranješ poželio je dati jedan bod Luki Vuškoviću. Tada nepoznatom klincu. Nakon sugestije kako se u anketi boduju samo igrači koji su imali službene nastupe za klub, Vranješ je povukao svoj bod Vuškoviću, ali je tom zgodom imao potrebu reći nešto o njemu. Ovo je taj citat:

– Mali Luka Vušković, 16-godišnjak iz Hajduka, već sada je top igrač! Mali je ono što je bio Gvardiol u njegovim godinama, čak je Luka malo inteligentniji u igri od Gvardiola. Gvardiol je upadao u oči svojom lijevom nogom, dugim loptama, moćan, brz, a Luka je dešnjak, koristi se lijevom, ali je 'mašina'! Bit će igrač top topova! Za pet godina Gvardiol i on mogu biti izvanredan tandem u A reprezentaciji.

Tako je Vranješ govorio u siječnju 2023. godine. A što bivši vatreni o toj temi kaže danas?

– Kada sam Hajduku donio ponudu RB Salzburga za Luku, tada sam mislio kako će on – preko Salzburga – završiti u top pet klubova Europe. Već u ovim godinama! Tada smo se našli s ljudima iz Salzburga, koji su za Vuškovića bili spremni dati 2,5 milijuna eura, a Hajdukov predsjednik Jakobušić tražio je pet milijuna. Austrijanci jednostavno nisu željeli probiti tu granicu iako sam ih molio da to učine, kazavši im kako će za godinu-dvije Luka otići za 30-40 milijuna u Englesku, Španjolsku ili u Bayern. Salzburg mi je na to rekao da to nije njihova politika, istaknuvši kako su u tim godinama samo za Šeška dali 2,7 milijuna eura – ispričao je Vranješ i dodao:

Računica je jasna

– Luka Vušković u Poljskoj je igrao u paru sa stoperom koji je brži od njega, a kada je to tako, onda je Luka top, onda sve njegove kvalitete još više dolaze do izražaja. Gvardiol je brži, motoričniji od Luke i kada budu igrali zajedno – a igrat će uskoro – to će biti najbolji stoperski par u Europi, u reprezentacijama i u klubovima. Posljednji takav fantastičan stoperski par koji pamtim bili su Ramos i Pepe u Real Madridu.

U prilog svemu što je kazao, još i ovo: Luka Vušković proglašen je nedavno najboljim igračem do dvadeset godina na svijetu u igri glavom, s ocjenom 99.3/100. S takvim referencama nagodinu mu ne gine odlazak na Svjetsko prvenstvo s Hrvatskom.

Kad je posrijedi utakmica s Farskim Otocima, pa i ona s Crnom Gorom (17. studenoga), računica je jasna: Hrvatskoj za matematičko osiguravanje plasmana na Svjetsko prvenstvo nedostaje samo bod. A Rujevica joj je sretno mjesto: u devet nastupa ima sedam pobjeda, dva remija, bez poraza. Ovdje je Hrvatska u studenom 2019. godine osigurala plasman na Europsko prvenstvo.

Inače, Hrvatska je u Rijeci, na Kantridi i na Rujevici, nastupila ukupno 20 puta: ima 17 pobjeda i tri remija – dakle nikada nije bila poražena.

I na kraju još malo o Vuškovićima: tata Daniel nastupio je za Hrvatsku na Europskom prvenstvu do 18 godina u Njemačkoj 2000., a 23-godišnji sin Mario igrao je za selekciju U-21 na Euru 2021. u Sloveniji.