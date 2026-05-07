GARCIA NA VRHU

Otkriveno koliko zarađuju treneri Hajduka, Dinama i Rijeke. Iznosi su poprilični

Split: Hajduk i Gorica sastali se 29. kolu SuperSport HNL-a
07.05.2026.
u 21:01

Ovih dana u medijima su se pojavile informacije koliko tko od nogometaša u HNL-u zarađuje. U Dinamu, prema podacima Fine za 2025. godinu, najviše prijavio Marko Pjaca, i to ukupno 2,17 milijuna eura, odnosno oko 1,68 milijuna eura nakon poreza, iako je već napustio klub. Iza njega je Bruno Petković s oko 1,54 milijuna eura prihoda (otprilike 1,19 milijuna neto), dok je Josip Mišić na nekih 1,24 milijuna bruto i oko 845 tisuća eura neto.

U Hajduku je raspored puno jasniji. Marko Livaja daleko odskače s oko 1,71 milijun eura prihoda, odnosno oko 1,29 milijuna neto. Slijedi Filip Krovinović s približno 625 tisuća eura prihoda i oko 490 tisuća neto. Važno je imati na umu da se ne radi samo o klupskim plaćama, nego o ukupnim prihodima – u to ulaze i sponzori, reklame i drugi poslovi koje igrači imaju sa strane.

A zanimljivo je pogledati i koliko zarađuju treneri, a na vrhu su Hajdukov Goznalo Garcia, Dinamov Mario Kovačević te Rijekin Victor Sanchez. Prema neslužbenim informacijama Sportskih novosti, trener Hajduka zarađuje oko 40 tisuća eura neto mjesečno, što na godišnjoj razini iznosi približno 480 tisuća eura. Rijekin trener navodno ima plaću od 25 tisuća eura neto mjesečno, odnosno oko 300 tisuća eura godišnje. Istu mjesečnu plaću, oko 25 tisuća eura neto, u Dinamu je dobio i Mario Kovačević, uz dvogodišnji ugovor, bonuse i pravo na stopostotne premije.

 
mario kovačević Victor Sanchez Gonzalo Garcia

