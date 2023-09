Bivši trener Dinama: Astana jednostavno nije na razini, pobijedili smo s pola gasa

Dinamo je uspješno apsolvirao svoj prvi ispit u grupnoj fazi Konferencijske lige 5:1 pobjedom protiv kazahstanskog prvaka Astane. Nakon utakmice za riječ stručnjaka smo kontaktirali hrvatskog stratega koji je kao trener prvo vodio Dinamovu U-19 i B momčad, a zatim od srpnja 2017. do ožujka 2018. i seniorsku momčad Dinama te tijekom igračke karijere nosio dres hrvatske reprezentacije, Marija Cvitanovića (48).

- Pobjeda Dinama je bila potpuno zaslužena, vidjelo se da su puno kvalitetnija ekipa od Astane koja jednostavno nije na razini. Uvjerljivo su došli do pobjede s ovih pet pogodaka, a čak ni u prvih 40 minuta pri rezultatu 0:0 pobjeda nije dolazila u pitanje. Dinamo je kontrolirao igru, kontrolirao posjed i svojom kvalitetom se nametnuo protiv jedne dosta slabije ekipe.

Iako 5:1 pobjeda djeluje kao rezultat u kojem bi se prvo hvalilo igrače iz napadačkog dijela momčadi, Cvitanović je htio apostrofirati dva igrača iz same obrane Dinama koji su ga impresionirali u sinoćnjem dvoboju.

- Što se tiče obrane mora se istaknuti da je Nevistić jako dobro branio, a i Dino Perić je imao dva odlična bloka. Bili su na svojoj razini, iako sam siguran da će trener i stožer izanalizirati te neke situacije koje je Astana uspjela stvoriti pred Dinamovim vratima, zajedno s pogotkom koji je primljen.

Čak i jedan element koji se Cvitanoviću tijekom igre možda i nije najviše svidio, Dinamo je korigirao i promijenio tijekom drugog poluvremena, priznao je to i naš sugovornik.

- Bilo je ovo odlično, nema se tu što puno zamjeriti. Ako bih baš morao tražiti neku dlaku u jaju, možda su mogli malo više koristiti akcije preko bokova, odnosno ići duplo s bekovima budući da su gosti igrali s pet igrača otraga. Možda se u određenim trenucima malo previše forsirala ta sredina. Zapravo, kad su krenuli napadati preko bekova tu su i uspjeli doći do dva pogotka. Prvo je prije kaznenog udarca za 2:0 lijepo okrenuta strana na Moharramija iz čijeg je ubačaja na kraju došlo do velike šanse i penala, a i kod gola Marina je prethodilo okretanje strane na lijevo i ubačaj Mihajličenka. Kad su okretali stranu vrlo jednostavno su dolazili do prilika za centaršut. No, kažem, i taj su dio u drugom poluvremenu odlično iskoristili, nakon tri gola iz prekida uspjeli su zabiti i dva gola iz igre.

Zaključna riječ je naravno i više nego pozitivna, čak i više zbog toga što bi ovaj rezultat i ova utakmica mogli predstavljati za Dinamo u nadolazećem periodu.

- Može se reći da je zbog razlike u kvaliteti Dinamo ovo dobio rutinirano i sigurno, pa čak mogu reći i s pola gasa. Ali ovo je vrlo važna pobjeda za Dinamo zbog samopouzdanja u idućim utakmicama u gustom rasporedu. S ovakvim sigurnim izvedbama mogu puno napraviti u Europi - zaključio je Mario Cvitanović.