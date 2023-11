Bivši predsjednik Hajduka komentirao priču sa stanom, tvrdi da ga je prodala njegova bivša supruga

Provjereno večeras donosi priču austrijsko-hrvatske državljanke Violete Schonger koja već godinama pokušava ući u stan koji je kupila od bivšeg predsjednika Hajduka i poduzetnika Joška Svaguše i njegove bivše supruge.

Sve je počelo prije više od dvije godine kada su Joško i Dajana Svaguša, kao vlasnica, prodavali luksuzni stan od 168 kvadrata na splitskom Žnjanu. Violeta je ispoštovala kupoprodajni ugovor, otplatila stan u iznosu 950 tisuća eura, upisala se – zemljišno i gruntovno – kao vlasnica, a bivša Svagušina supruga joj je predala ključ. No, nekoliko dana kasnije, priča Violeta, kontaktirao ju je Svaguša s molbom.

- Da bi on izvadio svoje stvari i trebat će mu nekih 10 dana, ja velim ma dobro nije problem ni dva tjedna, ne treba mi stan sad odmah, nije to problem nikakav, na miru iznesi“, prisjeća se Violeta. No, nakon toga uslijedio je šok – Svaguša je promijenio bravu i rekao joj, priča, kako iz stana neće izaći. „Imam najbolju odvjetnicu, ti meni ne možeš ništa, ja ti odavde nikad izići neću - prepričala je njegove riječi.

No, sada se javio bivši predsjednik Hajduka i iznio svoju stranu priče.

- Moja bivša supruga Dajana Svaguša samo je fiktivni vlasnik tog stana i postoji spor između mene i nje. Ja sam gospođu Violetu upozorio da postoji zabilježba u zemljišnim knjigama, da je Dajana nevlasnik.

O svemu sam upozorio i njezinog tadašnjeg odvjetnika, posebno na okolnost da postoje problemi i spor između mene i moje bivše supruge te da prihvati privremenu mjeru da se novac stavi na sudski polog, što je moja odvjetnica pokrenula. Naime, uvođenje u posjed stana vezano uz isplatu kupoprodajne cijene te bi ja polaganjem novca na račun suda zasigurno istu uveo u posjed.

Mogu istaknuti da sam u ovoj situacija ja prevaren i od strane Violete i od strane Dajane Stojić, u kojem postupku prodaje da sam htio biti stranka – rečeno mi je da ću biti sudionik, a sada mi je s odmakom jasno i zašto, a posebno što su iste sačinile još jedan sporazum gdje su se utvrđivala moja prava i obaveze, a da me o tome nisu apsolutno izvjestili.

Šikaniranje nije prestalo ni pokušajem obijanja brave u travnju 2023.g. koje obijanje sam prijavio Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu, kao i nasilan pokušaj ulaska u stan od 18. 10.2023.g. kada je Violeta Schonger unatoč postojanju sudskog postupka predaje u posjed P-2162/21 angažirala zaštitare Klemm security, odvjetnika i bravara da nasilno provale u stan.

Štoviše ista je pokušala isključiti struju na koju okolnost je Županijski suda u Splitu u predmetu posl.br. Gž Ovr-734/2023 od 12. listopada 2023.g. donio Rješenje kojim je usvojen prijedlog radi određivanjem privremene mjere kojom je zabranjeno Violeti Schonger i HEP ODS-u isključenje struje predmetnog stana i daljnje takvo uznemiravanje - poručio je Svaguša, prenosi Slobodna Dalmacija.

Dajana Stojić rekla je da je sudski postupak u tijeku. Svagušina odvjetnica Doris Košta smatra da se radi o medijskom linču koji je pokrenula Violeta Schonger, a kojim očito priznaje loš posao za sebe, da su u tijeku mnogobrojni sudski postupci koje vode obje strane te da se dinamika odvijanja tih sudskih procesa ne može nazvati odugovlačenjem.