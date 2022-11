Bivši nogometaš Liverpoola za VL: Puno mi pozdravite Livaju! Nemamo veću motivaciju od Hrvatske

Nekadašnji marokanski reprezentativac i nogometaš Liverpoola, Nabil El Zhar (36), intervju za Večernji list dao je u lobiju nebodera u kojemu živi u Dohi, u otmjenoj četvrti Lusail Marina. Na intervju je pristao rado, bez oklijevanja, a u komunikaciji je odmjeren, ugodan, uglađen i oprezan, važući svaku riječ. Jako mu je bilo stalo da nekoga ne povrijedi, na primjer kada smo se dotaknuli bivšega izbornika Maroka Vahida Halilhodžića.

Hrvati su nam motivacija

No, prije negoli smo počeli o Maroku, Nabil se rado prisjetio svoga jedinoga hrvatskoga suigrača.

– Pozdravite puno Marka Livaju! Zajedno smo igrali u Las Palmasu, bili smo cimeri, jako mi je dobar prijatelj. Marko je igrač naglašenoga karaktera, kojega je važno usmjeriti u pravome smjeru. Vratio se u Hajduk, a mogao je ići u dobar inozemni klub, dakle napravio je taj napor – vratio se kući kako bi pomogao svome klubu, ali i dobio mogućnost igranja za reprezentaciju. Recite Marku da mu želim sve najbolje i da mi nedostaju naša jutarnja druženja s Kevinom Princeom Boatengom prije treninga, naše zajedničke kave – nasmijao se Nabil.

Okrenimo se Maroku. Prenosim Nabilu kako u hrvatskom taboru s golemim respektom govore o prvome suparniku.

– Ništa ne škodi govoriti o suparniku s respektom. Ako suparnika ne doživite ozbiljnim, uvijek vam se mogu dogoditi problemi. A na SP-u nema lakih utakmica. Maroko ima dosta kvalitete, vrlo dobre igrače, ali oni to moraju pokazati na terenu. Igramo s Hrvatskom, finalistom s posljednjeg Svjetskog prvenstva, i mi smo ti koji moramo još više respektirati suparnika. Ali i biti fokusirani što moramo kao momčad napraviti na terenu. Sada imamo novoga izbornika, za mene najboljega kojega u ovom trenutku možemo imati. Walid Regragui je Marokanac, igrao je za nacionalnu momčad, on zna točno što ovoj momčadi treba.

Kako biste vi doživjeli Hrvatsku da igrate sada protiv nje?

– Hrvatski igrači nastupaju u najjačim ligama, svih 26-orica su vrhunska kvaliteta. Hrvatska je finalist posljednjega SP-a i ne može nam biti veća motivacija od toga.

Vratimo se malo na vašu karijeru. Kako ste svojedobno završili u Liverpoolu?

– To se dogodilo 2005. godine, kada sam bio jedan od najboljih igrača na Svjetskom prvenstvu mladih u Nizozemskoj, gdje je Maroko došao do polufinala. Tada me tražilo nekoliko klubova, a ja sam odlučio prihvatiti ponudu Liverpoola, koji je tada bio europski prvak. To je zaista lijepa uspomena jer sam naučio puno od suigrača i od trenera.

Koje su prednosti marokanske reprezentacije, je li to famozni Ziyech? Kako biste je opisali?

– Najprije, momčad nije uvijek samo jedan pojedinac. Naravno, momčad treba imati igrača koji je u stanju napraviti razliku i riješiti utakmicu, a mi takvih imamo nekoliko. Izbornik Walid tu ima važnu ulogu jer je sposoban uklopiti ih u momčad i staviti ih u njezinu službu. Sada ćemo vidjeti kako će to izgledati.

Foto: AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 Arrival - Morocco team arrives in Doha - Hamad International Airport, Doha, Qatar - November 18, 2022 Morocco's Hakim Ziyech arrives in Doha ahead of the FIFA World Cup Qatar 2022 REUTERS/Amr Abdallah Dalsh Photo: AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS

Koliko će biti važna prednost Marokanaca na tribinama protiv Hrvatske?

– To može napraviti određenu razliku. Ako se na terenu osjećate kao kod kuće, kad vas navijači guraju, to je golem plus. Ali, opet, utakmica se odlučuje na terenu, a tu je 11 protiv 11. Nacionalni naboj? On je svima važan, svi ga spominju, svi ga sigurno osjećaju jer normalno je da iza svake reprezentacije stoji cijela nacija. No, taj segment ipak u maloj mjeri može utjecati na zbivanja na travnjaku.

Često spominjete izbornika Marokanca. A je li Vahid Halilhodžić ipak zaslužio voditi momčad na SP-u?

– Ako ste se uspjeli plasirati na SP, vi ste kao trener napravili svoj posao. Međutim, situaciju u Maroku može se promatrati na dva načina. Prvo: da, mogao je Halilhodžić biti tu kao izbornik koji je dobro obavio svoj posao. I drugo: on je imao problem s nekim igračima, nisu ga slijedili. Znate, Maroko je specifična zemlja, i mislim da samo pravi Marokanac može prepoznati što osjećaju njegovi sunarodnjaci. Walid to sigurno dobro zna jer je Marokanac, bivši reprezentativac. Zato, ako žele uspjeh, Marokanci moraju imati domaćega čovjeka na klupi. Naravno, i on će ovdje biti pod pritiskom kao i svaki izbornik, ali kao Marokanac ipak pod drukčijom vrstom pritiska. Prvi sam za to da se poštuju red i pravila ponašanja u reprezentaciji, na čemu je inzistirao Vaha, ali sam isto tako mišljenja da je Walid najbolje rješenje za Maroko.

Nadamo se drugom krugu

Očekujete li Maroko u drugom krugu SP-a?

– Nadam se tome, priželjkujem to, ali neće biti jednostavno. Nema lagane skupine. Znam da će momčad Maroka biti dobro pripremljena, bolje nego ikada prije, a sada je na njima da pokažu koliko mogu. Vrlo važan bit će početak turnira, o njemu će ovisiti samopouzdanje momčadi u nastavku natjecanja.

Koji su Marokanci bili vaši dječački idoli?

– Rođen sam u Francuskoj, bilo mi je 12 godina kada je tamo igrano Svjetsko prvenstvo. Te sam utakmice gledao na TV-u. U toj generaciji bili su Hadji, Naybet, Chippo, Bassir... Uz njih sam odrastao.