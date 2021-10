Bivši igrač Dinama analizirao poraz: Dinamo je prespavao susret i podcijenio suparnika

Nakon zbunjujućeg i letargičnog poraza Dinama u Beču kod Rapida utakmicu je za Večernji list prokomentirao pomoćnik Branka Ivankovića na klupi reprezentacije Omana Mario Tokić (46), koji je vrijeme za svoje igračke karijere branio boje i jednog i drugog kluba, a valja istakuti i da jako dobro poznaje austrijski nogomet budući da je jedini Hrvat s naslovom prvaka austrijske Bundeslige u tri različita kluba: Grazeru, Austriji Beč i Rapidu.

- Ovo je realno bila zaslužena pobjeda Rapida. Po meni je Dinamo ušao u utakmicu s nekakvim našim mentalitetom 'lako ćemo'. Podcijenili su osmu poziciju Rapida na ljestvici austrijske lige, ali ta pozicija zavarava jer Rapid igra puno bolje nego što ljestvica prikazuje - započeo je Tokić, te nastavio s analizom:

- U tom prvom poluvremenu su igrači Rapida nošeni publikom koja je, svi smo vidjeli, jedna od boljih u Europi, igrali nevjerojatno agresivno i hrabro. Osvajali su gotovo sve 'ničije lopte' i gotovo svaku drugu loptu, a ta druga lopta predstavlja želju i agresivnost kod momčadi. Radili su i veliki pritisak na obranu Dinama koja, moram reći, danas nije bila na nekoj razini. Čini mi se da je ideja trenera rapida bila da makne igru Dinama što dalje od svojeg gola jer nije ni Rapidova obrana bajna ove godine, i u tome su igrači u potpunosti uspjeli.

Kako objasniti prosječnom ljubitelju nogometa da Dinamo nije napravio apsolutno ništa u drugom poluvremenu protiv jedne, istini za volju, slabije momčadi od njih?

- Dinamo je u fazi napada prespavao ovu utakmicu. Skoro svi igrači su bili u nekakvom prilazu i nitko osim Oršića nije tražio dubinu. Većina Dinamovih igrača u fazi napada nije u nekoj formi i svi igraju s loptom u nogama. Moderan nogomet se mora igrati tražeći prostor i s loptom i bez loptom. I Ivanušec i Petković i Gojak igraju samo s loptom, to je predvidivo i lako se brani, pogotovo kad protiv sebe imate kompaktnu i agresivnu momčad kao što je to u Beču bio Rapid. S takvom igrom se teško može napraviti nešto u Europi i moram priznati da me Dinamo iznenadio jer ova je utakmica možda i nosila proljeće u Europskoj ligi - kaže Tokić.

Koliko je Dinamu u važnoj europskoj utakmici nedostajao igrač poput Arijana Ademija?

- Strašno je nedostajao Ademi, u ovakvim utakmicama bi nedostajao i puno jačim ekipama od Dinama jer on je po meni jedan od pet najboljih zadnjih veznih igrača u Europi. Iskreno, radije bih u svojoj momčadi na toj poziciji imao Ademija nego jednog Kroosa. Bez Ademija je Dinamu nedostajao taj ton u ovako velikoj utakmici, a s njim bi bilo i puno više kretnji bez lopti, traženja dubine i ubacivanja iz drugog plana.

Koji ja vaš završni sud utakmice? Što je bilo ključno?

- Dinama nije bilo na drugoj lopti ni u fazi obrane, ni u fazi napada. To je bio ključ utakmice jer Rapid nije pobijedio na svoju kvalitetu, već na svoju želju. S momčadima germanskog mentaliteta ne smije se ići u jurnjavu, a Dinamo je baš to napravio - zaključio je Tokić.