Bivši hajdukovac usred ruske invazije: Ukrajina pati kao i Hrvatska 1991. godine

Ivica Pirić javio nam se otprilike u vrijeme dok je još trajao jučerašnji intenzivni napad na Harkiv. U glasu počasnog konzula Ukrajine opipljiva je bila zabrinutost.

– Javljaju mi da ima dosta mrtvih i ranjenih, raketirali su grad. Dok iščekujemo pregovore, ruska strana očito ne miruje. Nadam se da bi ti pregovori ipak nešto mogli donijeti, no teško je vjerovati Rusima. Daj Bože samo da se ovaj rat zaustavi, da se obje strane vrate za pregovarački stol i da napokon nastupi mir. Još 2014. godine vjerovalo im se u priču da ne ratuju u Ukrajini, sada vidimo da je situacija potpuno drugačija – počeo je Pirić.

Traumatično je iskustvo, nakon rata u Hrvatskoj, proživljavati opet nešto slično.

– Užasno je to, u vrijeme našeg Domovinskog rata imao sam 12-13 godina. Svih ovih sedam godina aktivno sam uključen u zbrinjavanje izbjeglica, djece, ratnih invalida. Puno je djece koja su ostala bez roditelja. U Hrvatsku sam doveo 1300 djece i oko 300 branitelja u zadnjih sedam godina. Samo lani stiglo ih je 150.

Ivica Pirić bivši je nogometaš Hajduka s iskustvom igranja u Ukrajini gdje je nastupao za kijevske klubove Arsenal i CSKA. Nakon završetka karijere uključio se u poslovne krugove, a zadnjih nekoliko godina ključni je čovjek za povezivanje hrvatskih i ukrajinskih tvrtki. Kako poslovni krugovi rezoniraju ovu novu situaciju?

Ovo je početak kraja...

– I zadnjih nekoliko dana vidjeli ste da je teško bilo što procjenjivati. Ne znamo što će biti nakon ovog što se događa u Ukrajini. Pa vidite da je Putin zaprijetio Švedskoj i Ukrajini. Vjerujem da je svijet sada shvatio s kim ima posla i nadam se da će sankcije, prve ovakve nakon Irana, uroditi plodom i primorati Putina da promijeni strategiju. Samo se nadam da je ovo početak kraja njegova režima.

Rat u Ukrajini sigurno će poremetiti globalne ekonomske procese, pa i one u Hrvatskoj.

– Tako je. Ako se ovako nastavi, svi poslovi koje hrvatske tvrtke rade u Ukrajini, od prehrambenog do IT sektora, sada su pod velikim upitnikom. Posebice ako se ova situacija nastavi unedogled.

Ratna psihoza u Ukrajini svaki dan raste, a već su sada štete nesagledive, a o ljudskim životima da i ne pričamo...

– Svakog dana cijelom je svijetu jasno da imaju posla s osobom koja očito treba liječničku pomoć. Pa vidite da se ne libi ni zaprijetiti nuklearnim oružjem. Normalno je da su ljudi u strahu jer nitko ovako što nije očekivao. Cijelo vrijeme priča je bila usmjerena na Donjeck i Luhansk i onda se jedno jutro probudite i svjedočite okupaciji, odnosno invaziji. A sve pod izlikom nekakvog lova na naciste i svrgavanja aktualne vlasti. To je čisto iživljavanje i nitko ne zna o čemu Putin priča...

A što Ukrajinci kažu o stvarnim razlozima ruske invazije?

– Nitko mu ništa ne vjeruje. Ukrajinci smatraju da pati za bivšim SSSR-om. Većina se slaže s nekim analitičarima koji tvrde da Putin ne namjerava stati samo na Ukrajini.

Zaista sve podsjeća na 1939.

– Baš tako. Samo se nadam da će ga vratiti za pregovarački stol. No jasno je da s njim nema budućnosti. Teško će biti postići bilo kakav dogovor. Toliko puta izigrao je Ukrajince i sve svjetske čelnike. Svih ovih sedam godina okupacije Ukrajina nikada vojnim putem nije pokušala vratiti oduzete joj teritorije. Pregovarali smo cijelo vrijeme, što je jasan pokazatelj da Ukrajinci samo žele mir. No domovina se mora braniti, a kad si na pravoj strani i kada si potlačen, onda je čovjek najjači. A mislili su da će u 24 sata osvojiti Kijev.

Svi su uz Ukrajinu

Čime se trenutačno bavite?

– Skupljanjem humanitarne pomoći, prihvatom izbjeglica, to radim 24 sata dnevno. Hrvatska je sjajno reagirala i brzo se angažirala u pomoći. Jer, mi Hrvati poistovjećujemo se s Ukrajinom koja nas je svojedobno među prvima priznala. A aktualna situacija u Ukrajini po mnogočemu podsjeća na onu u Hrvatskoj početkom devedesetih godina prošlog stoljeća. Mi Hrvati najjači smo kada je najteže, a Ukrajini je sada zaista potrebna pomoć. Sretan sam jer je cijeli svijet stao uz Ukrajinu, pa i neki Putinovi najbliži saveznici. Još ne razumijem zašto se Putin odlučio na ovaj potez jer, kako je nedavno kazao neki američki analitičar: “Razlog zbog kojeg je Putin napao Ukrajinu ući će u svjetsku povijest...” Očito je da on živi u nekom svom svijetu i svi vidimo da nije normalan...

Što se govori u ukrajinskim poslovnim krugovima?

– Ukrajinski poslovnjaci sada su u Ukrajini i brane svoju domovinu. Nitko nije otišao iz države. Ne možete danas previše toga skrivati jer je medijima sve dostupno. Ukrajina se bori za svoj opstanak, a tada je vojnik najjači. Volja ljubavi prema domovini jača je od čitavog ruskog nuklearnog arsenala – zaključio je Pirić.

