Nadalovim trijumfom najviše će izgubiti Đoković, ali ima i jedna dobra vijest za Srbina

Andrej Medvjedev vodio je u finalu Australian Opena s 2:0 u setovima i kad smo već smišljali naslov tipa “Medvjedev veliku trojku šalje u povijest”, Španjolac se kao feniks vratio iz pepela, osvojio sljedeća tri seta i nakon velike, epske borbe koja je trajala pet sati i 24 minute, u kasnim noćnim satima, kada je u Australiji već bio ponedjeljak, došao do velike pobjede 2:6, 6:7 (5), 6:4, 6:4, 7:5 i osvojio rekordni, 21. Grand Slam naslov. Odmakao je time Rafa Rogeru Federeru i Novaku Đokoviću koji su kao i on imali po 20 naslova i u toj kategoriji postao rekorder.

Drugo slavlje u Australiji

S mogućnošću da tu prednost i poveća jer je sljedeći na redu od velikih turnira Roland Garros, na kojem se Rafa osjeća kao kod kuće, u svom dnevnom boravku, jer je taj turnir osvajao rekordnih 13 puta. Australian Open je u šestom finalu osvojio drugi put (prethodno je to bilo 2009.), Wimbledon također dva puta (2008., 2010.), a US Open četiri puta (2010., 2013., 2017. i 2019.). A do 21. trofeja došao je u 36. godini, i to u meču s deset godina mlađim suparnikom, napravivši jedan od najsenzacionalnijih preokreta u novije tenisko doba. Neki su zbog toga Nadala nazvali “neuništivim”, drugi “čudovištem iz Manacora”, a mi bismo ga usporedili s vinom: što stariji, to bolji... Usput, Nadalu je to i jubilarni, 90. turnir u bogatoj karijeri, u kojoj je osvojio i Davisov kup, ali i olimpijsko zlato (2008. u Pekingu).

- Dobra večer ili dobro jutro svima! - kazao je Nadal na početku obraćanja publici pri dodjeli trofeja, nastavivši:

- Prije svega, znam koliko je ovo težak trenutak za Danila. Sjajan si šampion, i ja sam par puta bio u takvoj poziciji i gubio finala. Ali ne sumnjam da ćeš nekoliko puta osvojiti ovaj trofej jer si nevjerojatan. Želim ti čestitati i zahvaliti. Ovo je bio jedan od najemotivnijih mečeva u mojoj karijeri i to što sam ga dijelio s tobom je neponovljivo.

Nakon kraće stanke, dodao je:

- Ovo je sve nevjerojatno. Prije mjesec i pol nisam znao hoću li uopće igrati, a danas stojim pred svima vama i držim ovaj trofej. Ne mogu zahvaliti dovoljno svim navijačima na potpori, nevjerojatni ste. Hvala na ljubavi i potpori. Možda je ovo moj posljednji nastup na Australian Openu, ali uz ovu energiju koju sada imam... moguće je da ću nastaviti i doći i iduće godine. Hvala vam svima i vidimo se - zaključio je Nadal. Osvajanje Australian Opena donijet će Rafi tek mali pomak na ATP listi, u ponedjeljak će sa šestog mjesta doći na peto mjesto, no njegov će uspjeh (kao i Medvjedevljev) dočekati valorizaciju u veljači (21.) kada će se brisati bodovi s lanjskog Australian Opena koji se prošle godine, zbog problema s pandemijom, igrao nešto kasnije. Naravno, najviše će izgubiti Đoković, no Medvjedev zasad ostaje drugi na ATP listi.

- Ovo što je Rafa napravio danas je nevjerojatno. Doista je veliki šampion. Nastojao sam tijekom cijelog meča igrati najbolje što mogu, a kad smo završili samo sam ga pitao je li umoran. (smijeh) Igrali smo doista odlično. Hvala mojem timu. Moja supruga obično je sa mnom, ali sada je kod kuće, i vjerojatno je televizor razbijen - rekao je Medvjedev ne uspjevši suspregnuti suze.

Publika uz Rafu

Bilo je u finalnom meču i puno nervoze, tanjih se živaca pokazao Rus koji je imao poprilično zamjerki na publiku, koja je uglavnom bila uz Rafu.

- Mogli biste ovoga koji se konstantno dere između prvog i drugog servisa nazvati idiotom. Učinite to - prigovarao je Medvjedev sucu, Australcu Johnu Blomu.

No, sudac se zadovoljio samo upozorenjem gledateljima da između gemova moraju biti mirni i ne ometati igrače na terenu.Publika je sigurno bila na Rafinoj strani, ali ne mislimo da je to bilo zbog politike, teniski fanovi žele još gledati živuće legende, malo ih više obodriti s mišlju “mlađi su ionako u prednosti”. Rafina se kosa možda malkice prorijedila, ali toliko trčati koliko on još uvijek može, ne može nitko u današnjem tenisu. Borac je to koji se nikad ne predaje. Koji ne odustaje ni kad se čini potpuno uništenim. I po tome ćemo bika s Mallorce zauvijek pamtiti.