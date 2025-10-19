Bivši dinamovci igrali u čast Halida Bešlića: 'Nadam se da ga nismo razočarali, to je naša obaveza'

Smrt Halida Bešlića duboko je potresla regiju, ali najviše Bosnu i Hercegovinu, domovinu legendarnog i omiljenog pjevača te grad Sarajevo. Halid je bio daleko više od izvođača pjesama, on je bio simbol Sarajeva i Bosne. Zato su se na utakmicama 11. kola prvenstva BiH od njega oprostili nogometni klubovi Sarajevo i Željezničar.

Igrači Sarajeva su prije početka utakmice protiv Radnika u Bijeljini na teren izašli u majicama s likom Halida Bešlića i natpisom "Sarajevo, srećo moja". Na Grbavici, stadionu Željezničara, prije utakmice pušteni su s razglasa Halidovi "Ljiljani", a na privremenom semaforu prikazan je lik legende.

Mario Cvitanović, hrvatski trener koji je nekada vodio Dinamo, a sada je na klupi Sarajeva, nakon utakmice u Bijeljini je izjavio:

- Bio sam s izaslanstvom kluba u kući našeg Halida Bešlića. Ovim putem i nebrojeno puta im se treba izraziti sućut. Vidjeli smo tamo koliko je Halidu značilo Sarajevo i koliko je volio ovaj klub. Naša obaveza je dati sve od sebe da igramo za njega i njegovu obitelj. Nadam se da ga nismo razočarali. Apostrofirat ću da je ovo prvi bod Sarajeva s gostovanja i parafrazirat ću našeg Halida s jednim stihom: "Ko bi rekao čuda da se dese, a bit će i tri boda".

Za Sarajevo su u toj jučerašnjoj utakmici igrali hrvatski nogometaši Bralić, Butić i Kuprešak, a u prvih 11 bio je i donedavni dinamovac Stefan Ristovski.

Halid Bešlić bio je veliki navijač Sarajeva, a klub je u njegovu čast istočnu tribinu stadiona preimenovao u "Tribina Halida Bešlića".