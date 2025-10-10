Bivša zvijezda Dinama ponovno je ozlijeđena, to je već zabrinjavajuće

Teško je reći je li stvar genetike, režima rada ili jednostavno nesreće, ali nekadašnja velika zvijezda Dinama koju su plavi obilato unovčili ima sve više problema, pogotovu s mišićima.

Naime, Dani Olmo došao je na okupljanje reprezentacije Španjolske, ali došao je s novom ozljedom mišića, sada je riječ o rupturi lista i tek treba vidjeti koliko ga neće biti na terenu. Otkako je iz Leipziga u Barcelonu, sve je češće izvan stroja i uglavnom je bila riječ o problemima s mišićima.

Počeli su ga i navijači Barcelone kritizirati, od igrača koji je kupljen za 55 milijuna eura očekivali su puno više. Doduše, slavili su ga na početku, po povratku u Barcelonu iz koje je i otišao u Dinamo, ali sad nisu zadovoljni. Dani Olmo sigurno nije zaboravio igrati nogomet, ali te česte ozljede iziskivale su vrijeme za oporavak, pa onda treba vremena da se opet uđe u formu.

Od sezone 2021./22. Olmo nije uspio izbjeći ozljede tijekom cijele jedne sezone, u četiri godine propustio je više od 80 utakmica, devet od 12 ozljeda zbog kojih je izostajao uzrokovali su mišići.

Dani Olmo propustit će susrete Španjolske protiv Gruzije u Elcheu i protiv Bugarske u Valladolidu, a kad će ponovo na travnjak u dresu Barcelone tek će reći liječnici.