Bivša vlast Dinama sprema osvetu! Još je samo jedno potrebno za konačnu demokratizaciju

Već hodajući prema maksimirskom stadionu, na prvu domaću utakmicu ove sezone, moglo se shvatiti da se oko Dinama događa nešto posebno. Iako je vrijeme godišnjih odmora, a Zagreb je poluprazan, mnoštvo navijača slijevalo se prema maksimirskom stadionu kako bi uživo vidjeli taj novi Dinamo. Plavi su s 3:0 pobijedili Vukovar, no od tri boda čak je i važniji taj navijački zanos koji se osjetio na Maksimiru. Do posljednjeg mjesta rasprodani zapad gore i dolje te tek pokoje slobodno mjesto na sjeveru dolje dokaz su da se publika definitivno vratila na Dinamov stadion. Već prošla sezona srušila je neke rekorde posjećenosti, a ova će sigurno postaviti i neke nove rekorde. Na utakmici s Vukovarom bio je 12.721 navijač, što je najviše u posljednjih 20 godina ako govorimo o prvoj ligaškoj utakmici sezone. Ovoj je utakmici nazočilo čak i više navijača nego na prvoj utakmici sezone 2023./24., kada je gostovao Hajduk. Na Maksimiru se tada skupilo 12.428 navijača, odnosno 300-tinjak manje nego u petak protiv Vukovara. I ta brojka nije slučajna, ona je samo potvrda činjenice da su se povratkom demokracije u Maksimir vratili i navijači. Nije slučajnost da se rapidni porast broja navijača dogodio baš u vrijeme kada je smijenjena stara vlast, te su Dinamom zapuhali novi vjetrovi. Jer i ta prošla sezona, prva s novim ljudima, iako rezultatski neuspješna, pokazala je da Dinamo na svakoj domaćoj utakmici može imati prosječno više od 10.000 navijača, točnije 10.949 po utakmici. U 10 sezona prije toga prosjek je najčešće bio oko 4000., a najmanji je bio u sezoni 2020./21., svega 3650.

VIDEO Spektakularni transparent na Maksimiru razgalio sve, o ovome će se još dugo pričati

Trener Dinama Mario Kovačević nakon utakmice u petak posebno je pohvalio navijače, prenoseći i stav svojih igrača, koji su bili oduševljeni podrškom kakvu imaju. A ta podrška i velika posjećenost protiv Vukovara potvrda je da i navijači podržavaju novi smjer Dinama.

Da se navijačka publika definitivno vratila u Maksimir, potvrđuje i rekordnih 55.000 navijača klupskih članova. Taj rekordan broj posljedica je dugogodišnje borbe, borbe koja je počela još inicijativom Zajedno za Dinamo prije 15-ak godina, a koja bi se trebala zaokružiti izglasavanjem novog Statuta, još boljeg i demokratičnijeg nego što je postojeći.

No sve se glasnije priča da su moguće komplikacije u vezi s izglasavanjem novog Statuta, koji bi trebao dovesti do novih izbora krajem ove ili početkom sljedeće godine. Trebat će 40 ruku u Skupštini, a kruže priče da se uvrijeđena oporba užurbano organizira, a navodno se u igru na raznim sastancima vratio i Mirko Barišić, koji se od izbora nije pojavljivao u Skupštini, pa ni u javnosti. Postavlja se pitanje što će oporba dobiti zaustavljanjem izglasavanja novog Statuta. Što je smisao eventualne blokade? Jer prema važećem Statutu, koji je skrojen u uvjetima žestoke borbe za demokraciju, trenutačna vlast ionako je čvrsta kao armirani beton i nema šanse da bi mogla izgubiti sljedeće izbore. Dapače, novim Statutom neki članovi sadašnje vlasti mogu samo izgubiti mjesto u Izvršnom ili nekim drugim odborima koje sada drže. No dok postojeća vlast ne gleda svoje privatne interese, već joj je bitna samo budućnost navijačkog klupskog modela, oporbenjaci se boje da će novim Statutom izgubiti i ono malo što sada imaju, a to su mjesta u Izvršnom i Nadzornom odboru te u Skupštini. Stopiranjem novog Statuta samo će dokazati ono što ionako znamo, da im je najdraži bio nedemokratski Dinamo u kojem su privatni interesi često bili puno važniji od kluba i navijača.

S novim Statutom završio bi postojeći hibridni model u kojem Izvršni odbor oktroira 35 od 60 članova skupštine i prvi put bi skupštinari mogli postati samo oni koji su na izborima dobili legitimitet od članova. Kome takva potpuna demokratizacija smeta.